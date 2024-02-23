車禍3姊弟家貧 彰基、秀傳不收醫藥費 社會處開設捐款專戶

彰化3姊弟平日與阿公、阿伯同住，3個人感情很好，睡在同一張床上。（記者劉曉欣攝）

2024/02/23 18:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化3姊弟走路返家遭老翁撞擊造成兩姊妹命危，目前分別在秀傳、彰基醫院急救，由於3姊弟來自中低收入戶家庭，家境清寒，彰基與秀傳醫院都承諾不收醫藥費，全力搶救，彰化縣政府也開設捐款專戶，盡一切可能予以協助。

彰化3姊弟的車禍意外，10歲、9歲的姊妹目前昏迷指數都只有3，姊姊在彰化秀傳醫院加護病房，原本要進行開腦手術，但因為腦傷太嚴重，昏迷指數過低，先給予升壓藥來維持生命跡象，等昏迷指數好一點才能開刀。

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而9歲妹妹則在彰基醫院兒童加護病房急救，妹妹因為不只氣胸，還有顱內出血，加上身體有多處骨折，出血情況比較嚴重，目前以藥物控制腦壓，整體情況並不樂觀。

彰基與秀傳醫院都表示，因為陳家姊妹來自中低收入戶，經濟較為弱勢，因此，在急診、加護病房的醫藥費將全免，後續需要復健的話，也會全力協助。

彰化縣政府社會處表示，陳姓3姊弟為中低收入戶單親家庭，目前與曾祖母、祖父、伯父同住，生父與生母離異，生母已再婚，3姊弟每月領有兒少生活補助6591元，以及家扶認養金每月7650元，共計1萬4241元，社會處已開設捐款專戶。

彰化縣社會救助金專戶匯款方式：

（一）請於台灣銀行匯款單內填寫以下資料：

1.解款行：台灣銀行004 分支單位：彰化分行

2.收款人帳號：933727-016-00208 （14碼）

3.戶名：彰化縣社會救助金專戶

（二）注意事項：

1.僅能以匯款方式匯款，不可以ATM 方式（無法分辨捐款資料）。

2.如果民眾要捐款本府可代為轉交，請依照網頁步驟捐款，並註明「指定捐款伸港鄉陳姓3姐弟」。

3.因銀行無法提供匯款人基本資料，故匯款後請將匯款收據傳真至04-7285856或寄電子郵件至C650017@email.chcg.gov.tw及電知社會工作及救助科04-7532237陳社工督導或04-7532260許小姐，並註明需開立捐款收據的抬頭人、連絡電話及住址，以便寄送開立的捐款收據。

彰化3姊弟因車禍造成兩姊妹命危，3姊弟來自中低收入戶家庭。（民眾提供）

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