換肝名醫陳堯俐涉非法海外器官移植 仲介10人賺1482萬遭起訴

中部肝臟移植名醫陳堯俐，被控非法仲介10名病患到中國移植肝臟、腎臟，個人不法獲利高達1482萬，彰化地檢署依違反人體器官移植條例罪起訴，具體求刑6年。（資料照）

2024/11/25 17:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕中部換肝名醫陳堯俐涉嫌在2016年至2019年間，透過生技公司負責人黃男及楊女、林女等人，非法仲介10名國人到中國進行換肝、換腎手術，彰化地檢署獲報調查，發現每名病患移植費用從300萬元至750萬元不等，其中陳堯俐個人獲利1482萬元，檢方近日偵結，將陳男等5人依違反人體器官移植條例罪起訴，並對陳男具體求處6年。

陳堯俐醫師專長肝手術、肝臟移植手術，曾任彰化基督教醫院移植中心主任，最高記錄一年完成76例換肝手術，是國內五大肝臟移植手術名醫之一，不過陳男曾在2022年6月被爆料，多次在未報備院方情形下赴中國執行器官移植手術，彰基因此不再續聘；陳堯俐當時駁斥，他並沒有中國換肝手術執照，不可能冒著被撤銷醫師執照風險開刀，強調一切都是抹黑。

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起訴書指出，陳堯俐（58歲）與黃男及楊女、林女一起從事台灣與中國之間的器官買賣仲介，陳男在2016年至2019年間藉著在醫院看診機會得知病患有肝臟或腎臟移植需求，指示病患可跟黃男聯絡商談「器官供體費」，肝臟每顆約35萬元至40萬元人民幣、腎臟每顆約20萬元人民幣，連同術後照護醫療、中國醫師報酬等費用，合計每名病患移植所需費300萬元至750萬元不等。

起訴書指出，陳堯俐等人以此方式，分別仲介6名病患到中國山東青島市醫院、4名病患到中國湖南長沙市醫院進行移植，陳男則在手術室內進行指導，每次可獲90至100萬元報酬，同時以每名病患20萬元報酬，指派謝姓助理指導護理、教導病患術後照護等事宜，待眾人取得報酬後，再透過洪男，利用地下匯兌方式給中國醫師費用。

偵辦檢察官指出，檢方在2022年3月接獲檢舉，發現該集團所為，已違反人體器官移植條例第12條所規定無償捐贈原則（嚴禁器官販運及器官移植旅遊），檢方也說，該集團透過「臟體競標」方式非法取得器官，有病患到中國後，又被不法業者哄價需加價100萬人民幣才願意交易，成為待宰羔羊，但移植後存活率時間2、3年，甚至有病患因移植失敗不治或回國後一周內即過世等情形。

檢方認為，陳男等人違反體器官移植原則規定「無償捐贈原則」，足認具有仲介對價、不透明器官移植醫療風險，且陳陳男於2008年曾因違法移植器官遭送懲戒，卻不見悔改，因此對陳男具體求刑6年，並查扣未繳回之犯罪所得1212萬元，其餘被告求刑3年並沒收不法所得2037萬元，另謝姓助理獲緩起訴，應繳納緩起訴處分金110萬元。

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