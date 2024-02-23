涉貪「美女議員」林穎孟被前夫退保 急湊足百萬保金仍待點鈔

前台北市議員林穎孟的律師及親友，湊足了100萬元幫她交保。（記者方賓照攝）

2024/02/23 21:15

〔記者溫于德／台北報導〕涉貪無黨籍前台北市議員林穎孟，原由其前夫、前誠泰銀行林姓小開為她擔保100萬元，然林男上月向台北地院表明夫妻已離婚，聲請退保獲准。北院今天下午傳喚林女，命已無保在身的林女須於今晚10時前籌齊100萬元辦保；林女的律師、親友已於晚間9時將保金帶到北院，不過尚須等待台銀人員赴北院點鈔確認。

林穎孟下午到庭哭窮，自稱沒有犯罪、也沒有錢，且她在台中的房產是親人買的，還有300多萬元貸款，懇請法官讓她出去。

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據了解，林女是在去年與已被併購的誠泰銀行前林姓少東密婚，然婚後不到2個月就婚變，經林女向法院訴請離婚，兩人今年1月在法院家事調解庭簽字離婚。後來，林男向北院聲請退保，林男說兩人已無夫妻關係，沒必要再為林女擔保，承審法官上月19日裁准退保。

北院今天下午再度開庭，傳喚林女到庭要求她加保100萬元，林女說自己與林男尚有夫妻婚後剩餘財產分配官司進行中，否認完全切斷夫妻關係，然法官並不採信，當庭命林女今晚10時前須籌保100萬元，否則為確保日後審理與執行，可能將她收押。

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