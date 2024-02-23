「美女議員」林穎孟恐被押！小開前夫拿回100萬交保金 法官命今晚10點前籌齊

無黨籍前台北市議員林穎孟。（資料照）

2024/02/23 17:17

〔記者張文川／台北報導〕無黨籍前台北市議員林穎孟，被前助理告發以人頭詐領助理費26萬餘元，台北地檢署前年8月起訴林穎孟及其前男友葉曜彰，台北地院審理中；由於偵查期間林穎孟由前夫、前誠泰銀行小開林致光為她擔保100萬元，林致光上月向法院表明已與林穎孟離婚，聲請退保獲准，北院法官今傳喚林穎孟到庭，命令已無保在身的林於今晚10時前籌齊100萬元辦保。林穎孟目前在北院候保室籌保中，若屆時覓保無著，恐將被收押。

林穎孟當庭哭窮，說她沒有犯罪，也沒有錢，她在台中的房產是親人買的，且有300多萬元貸款，懇請法官讓她出去。

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據悉，林穎孟去年與已被併購的誠泰銀行前少東林致光秘密結婚，但婚後不到2個月就婚變，林穎孟向法院訴請離婚，今年1月雙方在法院家事調解庭簽字離婚。

林致光隨即向北院刑庭聲請退保，主張他和林穎孟已無夫妻關係，無須再為林擔保，法官上月19日裁准退保，如此使得涉犯貪污重罪、有勾串逃亡之虞的林孟穎無保在外，法官今特地傳喚林到庭，要求她加保100萬元。

林穎孟雖主張她和林致光還有夫妻婚後剩餘財產分配官司在打，並未完全切斷夫妻關係，但法官不採信，命令她今晚10時前籌保100萬元，否則即可能將她收押，以確保日後審理與執行。

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