被批「假面甜心」等語 林穎孟怒告5助理敗訴

時任北市議員林穎孟不滿5助理批她是「假面甜心」等，求償380萬元。（資料照）

2023/03/29 11:55

〔記者溫于德／台北報導〕有「甜心議員」稱號的時任台北市議員林穎孟，不滿5名前助理指她挪用勞健保費，還批她是「假面甜心」等語，提起民事告訴，對5人求償380萬元，台北地院審結，今判林穎孟敗訴。可上訴。

吳香君、林家宇、陳威翰、簡崇晉、歐陽政杰等5名助理，向媒體投訴林穎孟詐領助理費，並挪用助理勞健保保費，就連請生理假都還要提出證明，陸續被林穎孟解雇並挨告。

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刑事部分，檢方偵查後認為5人爆料內容必非毫無根據，將5人不起訴。

民事部分，林穎孟對5名助理求償380萬元，日前北院開庭時她親自到庭，其律師主張，5人均承認爆料內容是經互相討論後，由林家宇向媒體說明。

林穎孟委任律師表示，被告稱林穎孟是「假面甜心」、「議會慣老闆」、「選前一套，選後一套的政客」、「我的老闆是個草包加低能，專業幕僚的能力就是把草包包裝成無害的小白兔」等。

至於林家宇等5人雖承認向媒體爆料，但部分內容是由記者查證後所撰寫；林表示，印象中他只有說過「議會慣老闆」，其餘內容因時間久遠，不記得是誰說的。

庭後，林穎孟認為勞動部不當勞動裁決委員會已明文稱吳香君等5名前助理爆料內容不實，她也認為5人所述持續損害她的名譽，所以提起民事求償，希望5人道歉，讓各界得知實際情形，也為自己的行為負責。

稍後受訪的林家宇則說，5人所述內容均有完整錄音、錄影可供佐證，檢方的不起訴書也指5人所述有憑有據，林穎孟卻以勞動裁決結果強調清白，況且，5人離職已超過1年，仍被林穎孟追殺求償380萬。

林家宇（前排）與另外4名前助理（後排）拒賠林穎孟380萬元。（資料照）

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