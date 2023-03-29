林穎孟怒告5助理敗訴 求償吞敗理由曝光

前台北市議員林穎孟怒告5名前助理，共求償380萬元，北院今判林穎孟敗訴。（資料照）

2023/03/29 17:18

〔記者溫于德／台北報導〕時任台北市議員林穎孟，不滿5名前助理指她挪用勞健保費，還批她是「假面甜心」等語，提起民事告訴，對5人求償380萬元，台北地院上午判林穎孟敗訴，下午公布判決理由指，相關評論並非沒有依據，且林穎孟當時身為議員，個人名譽相較5人言論自由應有較高程度的退讓，因而判林穎孟敗訴；全案可上訴。

林穎孟主張自己是台北市議會第13屆市議員，吳香君、林家宇、陳威翰、簡崇晉、歐陽政杰等5人皆為她的議員公費助理，然而，2020年9月至11月間，因雙方有勞資糾紛，導致5人明知她沒有違法，竟共同商議由林家宇擔任代表，主動聯繫週刊記者，以不實言論誹謗她。

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再者，吳香君、林家宇因不滿林穎孟的工作指示，林家宇曾傳送訊息稱「妳等下開完會不要跑，給我把話講清楚」，吳、林同時雙雙包圍林穎孟。

至於歐陽政杰則被控利用個人臉書指林穎孟是「草包＋低能」、「專業幕僚的能力就是能把草包包裝成無害的小白兔」等語，並於陳威翰的臉書留言稱她是「台女」。

拒賠5人解釋，他們都是全國議會民代助理產業工會的會員，因為與林穎孟開始進行團體協商，林穎孟卻多次違反誠信協商義務，硬施加不當壓力，林家宇因而認為應尋求媒體發聲，並獲吳香君、陳威翰、簡崇晉、歐陽政杰同意後，便將協商過程與林穎孟的不當言行透漏給媒體，否認相關言論不實。

且當初是林穎孟先辱罵吳香君、林家宇沒有職業道德，吳、林才會要求林穎孟說清楚，當時吳、林與林穎孟保持一定的距離，並持手機攝影自保，並未侵害林穎孟任何權利。

另歐陽政杰發表「草包與低能」言論，是針對林穎孟退出時代力量的過程，進行評論，屬於一般評論政治用語，且林穎孟也曾稱前高雄市長韓國瑜「低級」、「下流」。

北院指出，相關評論並非沒有依據，而林穎孟既然擔任市議員，可見她是自願進入公眾領域的公眾人物，其言行容易被放大檢視，加上爆料內容提及勞資關係爭議、助力費用支出等，均與議員的職權有重大關聯，屬於公眾事務領域，所以林穎孟的個人名譽比起5人的言論自由，應有較高程度的退讓。

北院另經勘驗市議會辦公室前等地的監視器畫面，認為林家宇持手機緊跟，讓林穎孟產生心理壓力，但兩人當下還留有一定的距離，且林家宇並未攜帶任何足以讓人心生畏懼的物品，也未以威脅言語恐嚇，因此，林家宇、吳香均並未侵害其自由、健康權。

又依教育部重編國語辭典修訂本等可知，「草包」、「低能」等詞確實會讓人感到不快，但與一般侮辱性言論有別，且應審酌是在哪種場合、基於何種目的而為之，故認歐陽政杰並非毫無目的的謾罵，另就「台女」一詞，因無法找到該留言的貼文全文，所以難以還原歐陽是基於哪一件事進行評價，北院今判林穎孟敗訴。

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