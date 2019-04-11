強化氣象監測 福衛七號15日赴美發射升空

2019-04-11 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕台灣與美國共同研發的福爾摩沙衛星七號將於15日啟程，送往美國佛羅里達州的甘迺迪太空中心，預計6月下旬發射升空。科技部表示，福衛七號將接替福衛三號的氣象觀測任務，未來將可提升台灣天氣預報準確度，並監測太空天氣、協助氣候變遷研究。

綜合媒體報導，科技部今（11）日上午在行政院會報告「福衛七號發射整備現況」，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述，院長蘇貞昌表示，福衛七號發射可促進台美雙方實質合作及科技外交，未來觀測的氣象資料，對於提升農業、水資源規劃、颱風路徑預測精準度，都有實質效益。

蘇貞昌指出，人類史上第一張黑洞的照片，昨（10）日晚間在台、美、日等6國公開。8座電波望遠鏡中，台灣負責建造或營運其中3座，顯示台灣在全球天文科學發現上的努力占有一席之地。

國家太空中心主任林俊良表示，福衛七號為台美大型國際合作案，由台灣國家實驗研究院國家太空中心，與美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，簡稱NOAA）共同執行。

報導指出，福衛七號提供的資料量為福衛三號的3到4倍，且量測資料不受陸地或海洋的地形限制，也不受天候影響，將可提升10%天氣預報、颱風風場預測、強降雨等預報的準確度。

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