幸福川變「蘋果綠」？ 高市府：只是有點灰灰的

2019-05-24 21:52

〔記者蔡清華／高雄報導〕今天網路社群「打馬悍將粉絲團」貼出一則指稱幸福川變成「蘋果綠」的貼文，市府環保局經查詢清潔隊員，並沒有特別異常或蘋果綠的情況，水色只是「有點灰灰的」！

環保局表示，這兩天的幸福川水質情況，經過環保局的採樣分析化驗，均屬雨後正常情況，跟往年的大雨過後並沒有不同，因雨水夾帶營養鹽濃度過多，易使水體中藻類大量繁殖，水中顏色主要來自於藻類的顏色，並沒有受到工業污染的情況。

環保局說，自今年4月25日至今，高雄地區因豪雨夾帶大量垃圾進入愛河，都已經立即派員清除漂浮垃圾，並採取水樣進行分析，分析結果發現水中氨氮濃度較高，當營養鹽濃度過多時易使水體中藻類大量繁殖。

由顯微鏡觀察發現優勢種為矽藻、甲藻、顫藻等藍綠藻，還有菌類及浮游動物如纖毛蟲，當矽藻及甲藻大量繁殖時易使水色呈現黃褐色。以矽藻為例，因藻類本身載色體中含有葉綠素A及葉綠素C、α-胡蘿蔔素及β-胡蘿蔔素，葉黃素類中含有墨角藻黃素，其次是矽藻黃素和矽甲黃素，由於墨角藻黃素和其他色素所佔比率比葉綠素大，所以使載色體呈現橙黃色或黃褐色。

另外，顫藻等藍綠藻如果大量繁殖時會使水體呈現藍綠色，主要原因是顫藻內所含色素除葉綠素A、胡蘿蔔素和葉黃素外，還有藻膽素等所致。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法