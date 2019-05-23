鳳山家具街變柏油路遭轟「毀了」 高市府回應了

2019-05-23 16:42

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市長韓國瑜以路平為政績，近來飽受批評，沒想到一波未平一波又起，位於高雄市鳳山區的三民路一半路段改鋪平成柏油路，遭轟「老街家具街毀了」，市府水利局澄清，這是經當地里民的意見調查所做的決定。

市府水利局表示，因施作污水下水道工程，第三階段鋪面回填工程，求慎重起見，經多次邀集議員、里長、商圈協會及相關主管機關等研商，為兼顧通行便利及日後道路維護，希望能在多數共識下，取得鋪面復舊採用樣式。

經收回的調查意見，縣口里19票柏油3票地磚，光明里12票柏油8票地磚，成功里44票柏油4票地磚，三民里31票柏油35票地磚，南興里77票全數支持維持地磚樣式。

水利局按里民的意見，三民路維新路以西採瀝青混凝土路面、維新路以東採磚面修補復原，目前瀝青混凝土已施作完成，後續將進行磚面修補。

粉專「只是堵藍」在臉書PO出了鳳山區三民路的對比圖，表示原本這裡是採用古色古香的紅磚道，卻接連被市府破壞了2次，先是隨便用柏油鋪上，最後整條更直接變成柏油路，粉專直接怒嗆「原來韓市府的鋪路細膩品質新工法就是直接把鳳山紅磚道鋪成柏油路，真TM細膩！」。

不少網友看了相當傻眼，紛紛留言表示「韓國瑜當市長根本不是為了建設高雄~而是為了摧毀高雄阿」、「韓粉就是，只要發財不需文化」、「老街傢具街...毀了」、「真想罵髒話 為何要選給這樣的人呢？」。

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