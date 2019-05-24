愛河又變色了！「蘋果綠」愛河照曝光 網友留言狂酸...

2019-05-24 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜喊出「Yes, I do」，表態願意參加國民黨總統初選，卻頻頻遭人批評「無心市政」。近日高雄愛河因各種原因「變色」的照片在網路瘋傳，今日又有人在臉書貼出愛河變成「青蘋果」色的照片，引起粉專、政治人物分享；也有網友諷刺「好復古，回到二十年前的吳敦義時期」。

繼日前網友貼出愛河成為奶茶色汙濁的「黃河」、以及遭垃圾汙染成「黑龍江」的照片後，今日又有網友在臉書上傳照片，無奈表示愛河最近總是出現讓人「驚艷」的顏色，而今日愛河顏色是「青蘋果牛奶色」。

網友貼文發布後，也立刻被粉專「高雄點 Kaohsiung.」轉發，粉專諷刺表示，「今天來點蘋果綠如何？」、「會幸福吧，喝到的人」；基進黨發言人陳柏惟也在粉專「3Q陳柏惟」分享了照片，KUSO《聽海》歌詞表示，「寫信告訴我今天，愛河什麼顏色？」

對此，網友紛紛留言表示「灰色是不想說～綠色是有鋁～」、「韓粉快去喝，星巴克抹茶那提」、「聖派翠克節在高雄」、「韓總那麼辛苦，只為了把我大高雄改造成水色江南」、「抓到，愛河是挺綠的！」、「不考慮水質的話，這顏色蠻美的」、「我好想再請現任觀光局長再辦一次墜入愛河的比賽喔」、「這是高雄『綠川』」、「好復古，回到二十年前的吳敦義時期」。

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