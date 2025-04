川普「對等關稅」來自他的論文 美經濟學者：數字被灌水4倍

曾任職於美國財政部的經濟學者奈曼(左)指出,川普政府對他的論文理解有誤,致使關稅數字被拉高4倍。(美聯社)

2025/04/08 20:56

李秋明/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國貿易代表署(USTR)上週發表川普對等關稅稅率的計算方式時,引用了一名經濟學者奈曼(Brent Neiman)的研究成果,試圖證明關稅政策的合理性,但這名學者本週投書媒體表示,川普政府完全誤解了他的論文,正確的關稅數字應該僅有1/4。

《法新社》報導,奈曼曾在拜登(Joe Biden)擔任總統期間服務於美國財政部,他在2021年與其他三位學者合著了一篇關於關稅如何影響美國商品價格的論文。而美國貿易代表署上週在聲明中引用了這篇論文,來替川普的高額關稅背書。

請繼續往下閱讀...

不過奈曼決定撰文點出川普政府的錯誤,他發表於《紐約時報》(The New York Times)的文章標題是《川普政府引用我的研究為關稅辯護,大錯特錯》(The Trump White House Cited My Research to Justify Tariffs. It Got It All Wrong.)

奈曼在文中說:「我完全不同意政府的貿易政策與措施。」他還批評美國貿易代表署「最大的錯誤」就是將美國對各國的貿易逆差判定為「不公平貿易」。

奈曼指出,川普政府對於論文的理解有誤,因為照理來說,美國國內商品的價格在新關稅制度下僅會略為上漲,且政府還對關稅數字大幅灌水,「計算出的關稅應該大大減少——大概是原先的1/4。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法