桃園會稽國小班導對學生揚言「血濺五步」 議員控校長鄭家興派他去管特教班

市議員黃瓊慧質詢時爆料，會稽國小許姓老師，不滿學生成績不佳，竟在課堂上揚言血濺五步，嚇壞班級學生。（記者謝武雄攝）

2025/04/08 22:09

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員黃瓊慧今在議會質詢時爆料，桃園市桃園區會稽國小三年級許姓班導於上週三上課時，因不滿學生成績不佳，竟拿出美工刀對學生揚言「我要這把刀割下去、讓血噴在你們身上、作業上，讓你們好好嘗嘗享受我的鮮血」，讓孩子感到非常害怕；校方表示，該教師從行政轉教職可能適應不良、壓力大，目前已請長假休養，教育局也介入調查。

黃瓊慧指出，許姓導師上週三上課時看到班上同學數學成績不佳，竟然拿美工刀架在自己脖子上，說自己不想活了，還跟學生說「我要這把刀割下去、讓血噴在你們身上、作業上，讓你們好好嘗嘗享受我的鮮血」，讓孩子感到非常害怕；沒想到校長鄭家興卻要把這名班導調去擔任特教組長，但情緒控管有問題的老師，不是應該先停職接受調查或治療，怎麼會派他去管理特教班呢。

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教育局表示，許姓導師已請假調養身心，學校已另聘其他教師帶班，輔導室亦入班進行團體輔導；至於特教組長一職未有異動，該校後續也會追究其責任，另責成許姓老師就醫外亦提供心理諮商資源。

校長鄭家興表示，該教師過去長期擔任行政工作，最近才重返導師職務，可能適應不良，加上面臨期中考壓力，導致情緒波動較大；雖老師稱拿出刀子僅是簡單比劃，學校接獲通報後，立刻啟動校安通報機制，並將該教師調離現職，學校除啟動校事會議調查，也要求該老師就醫接受心理評估，目前該師已請長假，這學期不會回校上課。

鄭家興說，目前學校特教組長職位由代理教師擔任，所以學校討論讓正式教師擔任，目前只是討論並未定案，許姓導師雖已請假，學校仍會繼續進行調查程序，維護學生受教權益。

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