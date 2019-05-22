穗稻熱病搞破壞！台南一期稻作5％空包彈 產量粗估減1成

2019-05-22 17:25

〔記者楊金城／台南報導〕台南今年一期稻作官田、善化部分產區已開始收割，但因穗稻熱病造成不少稻穀變成「空包彈」，繳售公糧過不了關，民營糧商收購價在100台斤濕穀850元，稻農說，穗稻熱病災情嚴重。

農委會台南區農業改良場、農糧署南區分署今天說，一期稻作在3、4月抽穗前就已發布穗稻熱病的預警，好發時間為抽穗期，農友防治多數有效，但仍約有5％嚴重者，因已屆稻穀收穫，農友目前不宜再施藥，預估台南一期作稻米產量減少約1成。

官田區大佃農黃德福今年種稻15公頃，早播種的一期稻作在今天收割，他說，往年一期稻作一分地產量約在1500台斤，因今年染上穗稻熱病，不少稻穀變成「空包彈」，沒有米粒，一分地只剩7、800台斤濕穀收成，稻穀產量銳減約5成，剩往年一半。

黃德福的稻穀因「失重（容重不足）」，未達繳售公糧標準，只好轉售民營糧商，收購價100台斤濕穀850元，他感嘆說，一期作今年先發生葉稻熱病，所幸救回來，沒想到氣候不順，還是躲不過穗稻熱病，今年一期種稻「做白工」。

台南一期稻作種植面積約1萬4000公頃，主要產區在後壁、柳營、白河、官田、六甲、東山等地，專業割稻工最近在官田、善化區割稻，發現一期作稻穀收成確實減產很多。

農糧署南區分署長姚志旺說，穗稻熱病是因抽穗期高溫多雨，才會發病，農民只要噴藥防治得宜，多能控制；台南一期稻穀在5月底進入收割期，今年台南地區公糧收購數量從每公頃6200公斤，首次一舉提高到8200公斤，藉以穩定市場稻價，只要農民不青割，預估市場收購價應有930元。

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