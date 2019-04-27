宜蘭23公頃稻田染稻熱病 縣府籲農民噴預防藥劑

2019-04-27 19:33

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣近期稻田進入開花期，但因今年氣候不穩，氣溫時高時低，環境濕度過高，宜蘭已有23公頃稻田傳出稻熱病災情，為避免7月收割期稻米因疫情大量減產，府農業處指出，已向農民宣導，提早噴灑預防性藥劑，避免災情擴散，也將在三星、冬山及宜蘭市辦理宣導講座，協助農民。

宜蘭縣稻田共有1萬1000公頃，年產量達7萬公噸，產值約30億元，每年一期作，農曆春節前後，農民就會翻地插秧，7至9月進入收割期，接著就會進入4至5個月休耕期，至隔年春節前後再插秧。

但今年由於氣候不穩定，氣溫忽冷忽熱，環境濕度因雨過高，導致冬山鄉補城、永美、太和村、壯圍鄉古亭村、礁溪鄉四城、林美村、瑪僯路、柴圍路及宜蘭市雪峰路等地區的稻田稻米，陸續傳出有感染稻熱病的災情，現已發生9起、約23公頃。

李姓農民說，稻米近期進入開花期，但他的田裡許多秧苗的葉子開始出現枯黃的情形，去年同時期也有類似情況，但災情沒有今年嚴重，已向農業處通報，盼能得到協助，控制災情。

府農業處長康立和說，稻熱病可發生在水稻所有栽培期，每年隨氣候差異可造成不同程度危害，為國內一期作稻作好發病害，感染初期於葉面上先形成灰綠色小斑點，後期逐漸擴大成紡錘形，此時病斑邊緣呈赤褐色周圍帶有黃暈，中間呈灰白色，兩個以上病斑會相互融合成不規則形狀之大病斑，嚴重時葉片枯萎，甚至感染到稻穗上，導致全株枯死。

康立和指出，已請農友特別加強稻熱病防治工作，尤其在施用高量氮肥、密植，稻米通風不良的稻田，更容易發生稻熱病的問題，農民應適度施用氮肥，並做好田水管理，如農民發現有病勢進展，也應立即施藥防治，避免病害擴散，以免造成水稻減產，近期也將到三星、冬山及宜蘭市辦理宣導講座，協助農民防治。

縣府植物醫生黃金立指出，稻熱病是屬於一種真菌，在溫度高低不定及濕度高達90％的環境，容易引起稻熱病的發生，多施氮肥也因會減低稻米的抵抗力，而導致稻米染上稻熱病。

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