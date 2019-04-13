水稻葉稻熱病來襲 苗縣府提醒農友注意

2019-04-13 17:05

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕近來天氣轉熱，並偶有雨勢，加上日夜溫差大，苗栗縣政府農業處提醒農友，最近的環境容易造成水稻葉稻熱病，目前苗栗縣不少鄉鎮市已經有零星狀況發生，呼籲農友及時防治。

苗栗縣政府農業處指出，插秧後35至50天，田間如有葉稻熱病發生應即施藥一次，若經7天後繼續蔓延時再施藥一次。而溫濕度高、露水較慢退去、霧氣高、不通風及日照不足等田區，容易發生稻熱病，農友更應小心預防。

另外，往年4月下旬至5月上旬為水稻最高分蘗期，若氮肥過多，枝葉可能過於繁茂及軟嫩，容易發生葉稻熱病，農民應合理施肥，適當補充鉀肥、少氮肥，並可用含矽肥料當土壤改良劑作基肥施用。

水稻葉稻熱病發病後，將造成水稻葉部出現外圍黃暈中間灰白色紡錘狀病徵，意即葉片出現斑點，嚴重時將導致秧叢整株葉片乾枯狀，導致水稻無法進行光合作用。

苗栗縣農業處表示，今年氣候可能偏暖，水稻葉稻熱病害可能提早發生及散播速度快，目前陸續有田區出現初期病徵，近來農業處也於造橋鄉、後龍鎮、通霄鎮等地進行監測，避免災情擴大。

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