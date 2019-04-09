雲嘉南稻作 大規模「感冒」

2019-04-09

4成2染葉稻熱病

〔記者簡惠茹／台北報導〕時隔三年，今年再度發生大面積的稻熱病災情。農委會防檢局表示，雲嘉南的稻米監控面積有四成二發生中度以上葉稻熱病，主因是溫度時高時低、濕度大、氮肥施用過多，以及種植面積過密。要避免稻子結出「空包彈」，農友須在結穗前三天趕快用藥防治。

結穗前三天用藥 防生「空包彈」

稻熱病就像稻子的感冒一樣，每年都可能會發生，但如果沒有及時用藥，就會造成嚴重災情，上一次發生過大面積穗稻熱病災情是二○一六年。防檢局表示，今年稻熱病比往年提早發生，台南三月七日就發出稻熱病預警，高屏和台南地區情形較嚴重。但是目前還處於葉稻熱病階段，提醒農友結穗前三天用藥，防止穗稻熱病，造成稻子生出空包彈。

崑濱伯︰氮肥用太多 也會生病

紀錄片無米樂主角崑濱伯表示，他種田種了六十多年，稻熱病不只是天氣的問題，如果施用氮肥太多，也可能會出現稻熱病。農民做好紀錄和接收相關單位的預警，應可防範。

農委會主委陳吉仲日前宣布，今年一期稻作餘糧收購將不限每公頃三千兩百公斤，農民每繳一百台斤至少有一千三百元以上價格，支撐稻米價格。已嚴重到無法挽救的稻作，可在本月十五日前直接撒綠肥，不必再耕鋤稻作，每公頃可領到四萬五千元補助。

對於農委會做法不斷遭質疑只是補助撒錢，崑濱伯說，農委會現在提出餘糧收購的做法，對農民是最好的，因為稻熱病出現後，產量會下跌，也會有品質參差不齊的情形；農民一般來說都會把品質好的繳交公糧，其他的才給糧商收購，所以政府收購可以保障稻米品質好的，價格也好，品質差的才到市面上流通，不致影響稻米整體價格。

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