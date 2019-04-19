大雨來得正是時候？ 專家：嘉南1期稻慎防穗稻熱病

2019-04-19 21:12

〔記者楊金城／台南報導〕台南市溪北地區今天凌晨3點多雷聲大作，下起傾盆大雨，上午放晴，下午2點多又下短暫陣雨，春雨來得正是時候，對農業供灌的水情有所助益，但水稻專家陳榮坤說因陰晴不定，高溫潮濕，農民必須嚴防1期稻作發生穗稻熱病。

今天凌晨雷雨交加，聲勢驚人，台南佳里、麻豆傳出零星跳電，後陸續復電，下大雨對水情、農作物生長卻是有所幫助，麻豆文旦開花後已陸續結果，目前進入自然落果期，下月就可看出著果率。

一期稻作灌溉更是不用憂心像去年坐困缺水，後壁芳榮米廠經理張美雪說，農民開心下雨，但怕水稻抽穗遇到下雨。

台南農改場嘉義分場副研究員陳榮坤說，嘉南地區約有1成水稻是早播種的台南11號、台農71號和台稉9號水稻，目前正值抽穗期，農民需在抽穗前3到5天噴藥預防「穗稻熱病」，抽穗後如遇下雨也要噴藥防治「穗稻熱病」，3、4月發生的「葉稻熱病」經農民噴藥防治後，發病的水稻大多救回來了，「穗稻熱病」比「葉稻熱病」對稻穀收成的危害程度大，農民更要小心防範。

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