獨家》無人機噴藥鄉間大流行！稻熱病退散

2019-04-28 11:09

〔記者顏宏駿／彰化報導〕本月初總統蔡英文和農委會主委陳吉仲馬不停蹄到中南部稻米產區視察，原因今年一期稻作罹患嚴重的稻熱病，一個月過去，罹病的稻子都已搶救回來，為何有如此神效？彰化農民直指「無人機」。

南彰化地區多個鄉鎮一期稻作皆出現葉稻熱病，病況是近十年僅見，農民無不擔慮萬分，與往年相較，今年的疫情「來得快，去得快」，關鍵因素竟是「無人機噴藥」的普及。

無人機噴藥今年開始大流行，這波葉稻熱病讓它得以「大展身手」，埤頭鄉農民李福松說，他的稻田幾乎全數「火燒尾」，他覺得這一期「去了了」，只好死馬當活馬醫，花了1200元請人來噴2分半的稻田，噴完後不到1個月就已經治癒，這真是「奇蹟」。

負責噴藥的速創公司專員陳芊霓說，這2年無人機噴藥進入市場，價格與平面人工噴藥差不多，但獲得的效果卻更顯著，逐漸作出口碑。

她說，無人機噴藥的顆粒較細，在噴的時候，機具下方因螺旋帶來下壓力，把稻葉整個「吹翻」，氣場下壓力造成藥劑更容易附著在葉面上，所以效果更明顯。一部無人機市價要50萬元，一次裝載10公升的藥量，可噴4分半。

台中農改場副研究員廖君達表示，無人機噴藥也算是農業創新科技，省工省時，它因為噴藥會產生氣旋，有「下壓」的效果，讓藥劑可以更牢固地附著於葉片上進而提昇藥效。

但他提醒農民，無人機的藥效通常較強，所以噴藥時勿立於下風處。其次，在蔬果或稻子收成前並不建議使用強效的空中噴藥，因為藥效強，容易被檢出殘留。

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