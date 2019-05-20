蝶豆花爆食安疑慮 新北稽查結果出爐

2019-05-20 12:09

〔記者賴筱桐／新北報導〕近年常被用於飲料染色的蝶豆花，爆發食安疑慮，新北市衛生局查核轄內飲冰品業者、餐廳及大賣場總計134家，結果今天出爐，其中6家販售蝶豆花相關產品，但都是作為天然色素合法使用，沒有違規，將持續專案稽查。

日前新北市議員張志豪在議會質詢指出，台南市、台北市衛生局都已針對蝶豆花飲品提出警告，並清查轄內販售店家，新北市卻毫無作為，食材登錄平台也零零落落，無從查核溯源，他要求市府檢討。

衛生局說明，6家使用蝶豆花的業者，有4家飲冰品業者「MOYAI」、「琪琪咖啡」、「斜角巷」及「日出茶太」販售的「藍鑽鳳梨」、「蝶豆花雪碧」、「蝶豆花多多」、「北極光」、「晨曦」及「極光鮮檸凍飲」等飲品，還有2家餐飲業者「甘釜京韓日燒肉料理專門店」與「MILKBOXES餓貓等一下」販售的「生食干貝」、「蝶豆花飯」及「蝶豆花茶」等共9項產品，僅作為天然色素調色使用，均未發現蝶豆花直接作為食材的情形。

衛生局指出，蝶豆花不是傳統性食品原料，僅可作為天然食用色素使用，不得作為一般食品原料。目前蝶豆花尚未完成安全性評估，業者若違反規定，可依食品安全衛生管理法第15條第1項第9款及第44條第2款，處以新台幣6萬元至2億元罰鍰。

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