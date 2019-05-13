蝶豆花爆食安疑慮 新北副市長也喝過

2019-05-13 15:32

〔記者賴筱桐／新北報導〕近年常用於飲料染色的蝶豆花，爆發食安疑慮。新北市議員張志豪今天在議會質詢指出，台南市及台北市衛生局已針對蝶豆花相關飲品提出警告，並清查販售店家，但新北市至今毫無作為，且食材登陸平台「零零落落」，根本無從查核，他要求檢討。衛生局表示，將於1週內完成清查。

張志豪詢問副市長謝政達，是否喝過蝶豆花飲品？謝政達坦承「有喝過」。

張志豪表示，美國食品藥物管理局將蝶豆花列為有毒植物，台南市衛生局今年3月起公告，蝶豆花飲品違反食品安全衛生管理法，違者開罰，台北市衛生局3天前也提出警告，告知民眾蝶豆花僅能調色，建議不要食用，且台北市食材登錄平台充份揭露資訊，北市78家連鎖飲料店中，有4家販賣以「北極星」或「星空」為名、含有蝶豆花成分的飲品，反觀新北市卻慢半拍，至今毫無作為。

張志豪批評，新北市的食材登錄平台「零零落落」，登載不實、不完整的商家比比皆是，例如某餐廳竟然只有一道菜，連鎖速食店僅有一項棒棒腿，如果爆發食安疑慮，根本無法溯源，顯示市府行政怠慢，他要求衛生局建立完善查核機制，並全面清查蝶豆花相關飲品，公開揭露資訊。

衛生局副局長高淑真表示，目前為止，新北市已受理9件蝶豆花產品的陳情案，已派員前往稽查。

謝政達承諾，1週內將全面清查蝶豆花相關食品。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/