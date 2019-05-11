蝶豆花可泡茶！食藥署：做成食品原料須待本月討論

2019-05-11 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕近年長被用於飲料染色的「蝶豆花」爆發食安疑慮，對此，食藥署今強調，蝶豆花如果是用來染色、單純泡茶，不是直接把花瓣吃下肚，就沒有違法問題。

《中央社》報導，由於蝶豆花的花瓣含有大量花青素，只要加一點點就能讓飲料呈現藍紫色，近年許多餐飲業者都拿蝶豆花來替飲料染色或加在糕餅當中，不過台北市衛生局長黃世傑10日表示蝶豆花「不可以吃」，科長王明理也補充，蝶豆花孕婦不宜食用，引發各界熱烈討論。

對此，衛生福利部食品藥物管理署食品組科長廖家鼎今受訪則表示，「蝶豆花若是用於染色，不是直接把『花瓣』吃下肚，就不會有違法問題」，但在現行法規下，蝶豆花若要做成食品原料，還得先經過「非傳統性食品評估」，而農委會4月時就曾提出評估的申請，預計5月份會開會討論。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海強調，從醫學文獻來看，蝶豆花是否有毒性證據並不完整，美國食品藥物管理局（FDA）雖將蝶豆花列在有毒植物資料庫，但近年卻有許多說法指出，蝶豆花萃取物具有抗發炎、抗氧化等效果，衛生主管機關應盡快針對蝶豆花萃取物進行風險評估，確保民眾健康安全。

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