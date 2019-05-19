遠航停飛風暴擴大 消保處：旅客權益從寬保障

2019-05-19 12:44

〔記者陳宜加／台北報導〕遠東航空MD機隊超過飛時限制，遭民航局禁飛，取消越南峴港、菲律賓巴拉望、長灘島等3條航線航班，下週將擴及日本新潟、福島、韓國濟州、中國太原、天津，共計8航線、31個航班。消保處今天聲明，遠航應依旅客意願協助簽轉其他航班，或提供退改票免收手續費；旅行社也須安排旅客轉搭其他航班返台，所生滯留費用由旅行社負擔。

針對遠航臨時取消大量國際航班，消保處表示，事發後即積極與交通部民航局與觀光局協調，確保提供消費者權益保障措施。民航局已要求遠航負起全責，旅客因航班取消或延誤衍生的損害也應適當補償，消保處已要求民航局監督遠航落實，善盡航空公司之責。

團客部分，消保處表示，旅行社因航班停飛而未能成行，除安排旅客轉搭其他航班或轉團外，多採全額退費；若有旅行社扣除已支付的行政規費或必要費用，將於遠航賠償後返還旅客；至於無法按照行程返台者，旅行社依國外旅遊定型化契約範本規定，須安排旅客轉搭其他航班返台，所生滯留費用由旅行社負擔。

而自由行旅客部分，消保處指出，遠航應依旅客意願，協助簽轉其他航班，或提供退改票免收手續費；若旅客因行程延誤或無法成行，造成國外食宿與交通費用損失，遠航應依民航局指示，提供適當賠償措施。

消保處參議王淑慧表示，已請民航局與觀光局分別督促遠航與旅行社，落實消費者權益保障措施，若發生消費爭議，應以最有利於消費者的方式從寬解決；她也提醒消費者，應保留相關單據，以利後續求償。

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