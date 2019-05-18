停飛擴大！遠航證實5月取消日韓中8航線31航班

2019-05-18 19:36

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕遠東航空最新取消航班資訊出爐，根據遠航規劃，今日至5月31日桃園飛峴港、長灘島、巴拉望、新潟、福島、濟州，及松山飛太原、天津總計將取消8條航線共31航班，6月份桃園飛峴港、長灘島、巴拉望航班同樣全數取消，其餘航線則恢復正常。

為符合MD機隊每月飛時管控僅能飛1350小時規定，遠航已向民航局報告接下來還會取消多個航班，5月底前確定有31航班（含今日）航班取消，包含桃園－峴港所有航班共10班；桃園－長灘島取消5月20日、24日、28日航班；桃園－巴拉望取消5月19日、23日、27日、31日；桃園－新潟取消5月22日、24日、29日；桃園－福島5月23日、26日、30日；桃園－濟州取消5月24日、28日、31日；松山－太原取消5月22日、29日；松山－天津取消5月24日、28日、31日。其餘航線、航班則未有異動。

遠航表示，對於航班取消尚未出團旅客，旅客請與原報名旅行社申請全額退費。滯留在外旅客，包含峴港回台的483名旅客，均已委請旅行社協助轉搭乘遠航高雄－峴港航班及他航；長灘島139名旅客及巴拉望164名旅客，也已委請旅行社協助轉乘他航直飛與轉機班機。散客則請地勤公司協助簽轉他航。

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