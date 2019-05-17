旅客注意！遠航明起停飛峴港、長灘島及巴拉望3航線

2019-05-17 21:24

首次上稿 20:51

更新時間 21:24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕遠東航空去年9月才開航越南峴港、今年1月陸續開航長灘島、巴拉望等航線，不過受到飛時控管影響航班調度，目前已無法訂購這3條航線機票。遠東航空發言人盧紀融表示，明（18）日起將停飛越南峴港、菲律賓長灘島、巴拉望等航線；遠航將盡力協助訂位旅客簽轉至他航，團體旅客請洽原訂旅行社。

遠東航空MD機隊從前年3月起，受交通部民航局飛時限制，每月飛時上限為1350小時，機隊調度本就捉襟見肘；且現行8架MD飛機，明年26年以上高齡機強制退場上路實施後，將有4架需陸續退場，調度會更加捉襟見肘。

據了解，遠東航空每月飛時限制前年就已實施，但去年及今年竟然還能新開定期航線，原來是遠航每月都有1350小時的飛時限制，逐漸挑戰民航局底線，今年3、4月更各超過100小時以上；且5月15日民航局去檢視時，5月半個月飛時已突破675小時，因此，遠航若再不改善，全月恐又超過上限，民航局可能就會要求限期改善、限制部分營運、或依民航法開罰等，所以遠航只好緊急進行調整航班，明起停飛峴港、長灘島、巴拉望等航線。

民航局表示，飛時控管是採總量管制，MD型飛機目前每月飛時上限為1350小時，在此範圍內的機隊調度，由遠航自行調整。對於遠航停飛部分航線，民航局已要求遠航必須妥善維護旅客權益。

另外，民航局指出，2017年3月起，根據遠航飛機狀況與維修能量，對遠航MD飛機採飛時總量管制，最初限制每月總飛時不得超過1100小時。而在民航局採此措施後，遠航飛安記錄確實有改善，因此，民航局也曾逐步放寬管制時數，最多時曾超過1400小時，最近2年因遠航各項紀錄顯示有必要加強控管，因此，將每月總飛時縮減為1350小時。

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