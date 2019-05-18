取消3航線786人滯留在外 遠航：衍生費用依個案處理

2019-05-18 16:02

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕遠東航空今日起取消峴港、巴拉望、長灘島3航線所有航班，遠東航空表示，今起至5月21日共有5個航班旅客，總計786人滯留在外需要協助簽轉他航，目前已委請旅行社協助轉搭遠航高雄峴港航班及他航直飛與轉機班機。至於旅行業者上午發連署聲明，指遠航突然取消3航線所有航班，導致旅客及旅行業者措手不及，主張所有旅客及旅行社損失應由遠航負責，否則不排除發動拒搭遠東航空行動；遠航則回應，只要是有與遠航做生意的旅行社，在第一時間就已通知業者，至於賠償方面，滯留在外旅客所衍生住宿、交通、餐食等費用，團體旅客會由旅行業者協助，相關費用等旅客回台後，會依個案不同與業者討論如何賠償。

旅行業者上午發連署聲明，指遠航突然取消3航線所有航班，導致旅客及旅行業者措手不及，主張所有旅客及旅行社損失應由遠航負責，否則不排除發動拒搭遠東航空行動。遠航表示，很多出面的旅行社都是沒跟遠航直接做生意的業者，有跟遠航合作的旅行社，在決定要取消航班的下一刻，馬上就通知他們，畢竟遠航比旅行業者還要緊張，擔心旅客回不來。

對於前一天才宣布要取消航班，遠航表示，主要是配合主管機關每月對國內航線機位數要求，MD機隊需因應航機調度支援國內線，經協調後飛航時數控管計算方式，與主管機關仍有所出入，像是民航局將航班不可控的流管、天候等因素多飛的2、3小時皆納入；總不能要遠航每個月飛少少航班，或每月到月底再來決定臨時要停飛哪些航班；所以這次就取消部分航班以符合規定，對於航班取消深感遺憾。

遠航因航班取消，團體旅客方面5月18日、5月20日、5月21日3天，峴港回程旅客共483位，已委請旅行社協助轉搭遠航高雄峴港航班及他航：5月19日巴拉望共164名旅客、5月20日長灘島共139名旅客，回程也已委請旅行社協助轉搭他航直飛與轉機班機；少數未通知到散客，已委請地勤公司簽轉他航。旅客若有其他相關問題，可撥打客服中心電話。

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