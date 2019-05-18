遠航突取消巴拉望等3條航線 旅行社損失破億怒求償

2019-05-18 12:05

〔記者楊綿傑／台北報導〕遠東航空昨宣布今起停飛去年至今年才開通的航線，包括峴港、長灘島及巴拉望等，對此旅行業者稍早提出聯合聲明，強烈要求遠東航空應該出面說明並負擔賠償費用，否則不排除發動拒搭遠航。

由10家旅行社業者共同發布的聲明指出，遠東航空突然取消桃園─峴港、桃園─長灘、桃園─巴拉望等航線航班，許多旅客與業者措手不及，造成旅遊市場大亂，旅客與旅行業雖是航空公司的消費客戶，但是也是弱勢的一方，對於航空公司的臨時停飛，完全沒有招架之力。此外此次停飛的3條旅遊路線以團體旅行居多，許多團體滯留海外，未岀發團體旅館訂金以及當地內陸機票費用等都已支付，旅行社行業營業損失估計上億。

聲明中也批評，遠東航空目前沒有說明如何處理旅客以及旅行社的善後問題，因此要在此強烈譴責並且要求遠東航空立刻出面說明如何善後，並主張所有旅客以及旅行社的損失應由遠東航空負責，否則不排除發動拒搭遠東航空行動。

聲明並要求航空公司主管機關民航局應站在維護社會大眾公共利益上立刻介入處理，並盡速訂出因為航空公司臨時停飛，罷工停飛的善後機制與處理原則，旅行業歷經華航二次罷工，遠航臨時停飛，未來還有面臨長榮空服員正在進行的罷工投票，多次的事件都嚴重傷害旅客以及旅行社的消費權益，民航局至今沒有任何作為令人痛心。

聲明最後提到，航空業是具公眾利益性的大眾運輸業，應負更大的社會責任，在停飛事件上要有同理心與責任感，對於旅客以及旅行社要妥善的處理善後以維護商譽。

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