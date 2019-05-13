統戰滲校園》書商開中國團吸引台大生 學生會長提醒統戰目的

2019-05-13 14:41

〔記者吳柏軒／台北報導〕中國統戰團無所不在！台灣大學校外的出版社遭學生踢爆承辦中國旅遊團，11天遊歷北京、長江三峽及重慶只要1萬6500元；日前亦有台大生爆料校內生農學院轉寄與對岸文化交流活動，同樣僅需付機票，食宿由對方落地接待等，台大學生會長吳奕柔提醒，學生應注意這類旅行團或交流的統戰目的。

由台大校外出版社承辦的2019年台灣青年夏令營「北京重慶分營」，丟出7月1日到11日的參訪行程，活動地點在北京、長江三峽及重慶等，要招30名額，每人只需負擔1萬6500元，遭台大學生質疑是統戰團。

對此，台大吳奕柔說，不太清楚有無台大學生參加該旅遊團，但其價格便宜又可以旅遊，的確會容易吸引一般學生參加，但還是要提醒同學應洞察此夏令營背後的統戰目的。

而這類統戰團無所不在，如上週台大生農學院就曾寄發與中國西北農林科技大學等姊妹校的交流活動，活動海報直寫兩岸「同根‧同源」等，同樣僅須負擔機票費用即可，其他食宿由當地接待，也遭台大學生批噁心與統戰。

日前更傳直隸中國共產黨的共青團動作頻頻，除了在台灣施展「從娃娃抓起」的統戰行為，把手伸入台灣中小學校園內，該團旗下中央黨校如：中國青年政治學院、北京與山東政治學院等，也與台灣多所私立大專校院結成姊妹校。

另，中國的各地政府也會主動與台灣的中學接觸，邀請台灣師生前往當地參訪，如台北市建國中學便接受山東省濟南市人民政府台灣事務辦公室邀請，去年20多名建中師生出團參訪，也遭質疑中國統戰黑手不斷伸進校園。

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