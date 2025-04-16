辱罵柯文哲、黃光芹挨告 吳子嘉開庭認罪「從此以後不罵髒話」

名嘴吳子嘉（左）被柯文哲控告公然侮辱，今天開庭時認罪。（記者張文川攝）

2025/04/16 16:23

〔記者張文川／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉去年1月4日在直播節目中，認為時任民眾黨主席柯文哲、政治評論員黃光芹批評美麗島電子報做的民調造假，以三字經和「雜碎、狗、小丑」等字眼辱罵柯文哲與黃光芹，挨告涉公然侮辱罪，台北地檢署今年2月起訴，台北地院今天開庭，吳子嘉認罪，請求從輕量刑，檢方同意法官採簡易判決處刑。

柯文哲、黃光芹另提附帶民事求償各100萬元，法院調解未成，未來可能移由民事庭審理。庭訊後，吳子嘉受訪指出，罵個三字經要賠100萬，「好像太貴了一點，台灣還沒有這種案件」，柯文哲也每天罵人三字經，館長每天把三字經當聖經在背，也沒有人要求他們賠償100萬。

請繼續往下閱讀...

吳子嘉說，講髒話的確是不對的行為，為了後代著想，他早就已經決定從此以後不再講髒話，但隨即改口「少講」，所以沒什麼好辯論的，就向法官認罪了，這是非常簡單的黑與白的問題，不需要浪費國家資源，所以馬上就認罪了。

美麗島電子報2023年12月30日發布總統大選封關民調，民進黨「賴蕭配」最終的得票率會在40.6％～41.8％，國民黨「侯趙配」為36.7％～38.5％，民眾黨「柯吳配」則為20.6％～21.7％。

柯文哲、黃光芹批評這是假民調，吳子嘉2024年1月4日晚上8點左右於直播節目中辱罵柯文哲、黃光芹三字經和「雜碎」、「小丑」、「狗」等語，兩人蒐證後控告吳子嘉公然侮辱。

北檢認為吳子嘉經營自媒體，透過網路或傳媒故意公開羞辱他人，貶損他人名譽與人格，應負言論責任，經對照前後文認定顯然不是口頭禪，將他起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法