為俄助戰中國人警世「別跟進」：俄軍裝備落後 貪腐嚴重

被烏克蘭軍隊俘虜2名為俄羅斯作戰的中國人指稱，至少155名中國人加入俄軍作戰，實際人數還可能更多。（歐新社檔案照）

2025/04/30 00:41

〔國際新聞中心／綜合報導〕化名「麥可」（Michael）的29歲中國男子向美國有線電視新聞網（CNN）說，他曾在俄羅斯軍隊服役1年，期間被囚禁在狹小的鐵籠中長達21天，原因是與上級爭執防護裝備。他指稱，這段經歷摧毀他為俄國作戰的意志，並警告其他中國人不要參戰。他還批評俄軍裝備落後、後勤混亂、貪腐嚴重，直言俄國號稱全球第二強大的軍力，根本是個「笑話」。

據報導，麥可曾在中國人民解放軍服役，2018年退伍，2023年在社群媒體上發現俄軍宣傳影片後，決定赴俄國。他持旅遊簽證抵達莫斯科，起初因語言問題被俄軍拒絕，轉而加入瓦格納傭兵集團（Wagner），半年後簽約成為俄國正規軍士兵，月薪約24萬盧布（約9.4萬台幣），另有攻占烏克蘭領土的獎金，每1公里5萬盧布（約2萬台幣）。他說，多數中國傭兵為了賺錢而來，許多人在中國都是處於社會底層。

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烏克蘭軍隊本月俘虜2名為俄國作戰的中國人，他們指出，至少155名中國人加入俄軍作戰，實際人數還可能更多。CNN也追蹤到多個中國傭兵在俄占區頗為活躍，經常在「抖音」等中國社群平台發布戰地影片，甚至直播互動。不過，在烏方公開俘虜中國傭兵後，這些帳號多數遭到封鎖。

中國外交部則否認與此有關，並重申中國公民不應參與任何一方戰事。

另一名不願具名的中國男子也曾加入俄軍，服役1年後返國。他說，服役動機不是為了錢，而是基於「尋找人生方向」及「英雄情結」。

據報導，也有少數中國人選擇為烏克蘭作戰。27歲的「傑森」（Jason）在美國長大，2023年放棄碩士學位前往烏克蘭，自願加入國際軍團，甚至申請加入突擊隊。他說，選擇支持烏克蘭部分源於中國可能對台灣動武的威脅。他的高祖父曾是國民黨士兵，死於國共內戰。他希望自己參戰的行為能給台灣民眾「帶來希望」。

中國頂尖大學的博士生「蘇菲」（Sophie）也向烏克蘭國際軍團提交申請，正等待審核。她曾對政治冷感，但在歐洲交換期間接觸到未經審查的資訊後，觀念開始轉變。她說，曾被中國網路上一面倒的親俄訊息誤導，如今希望為烏克蘭效力。

儘管麥可和傑森分屬交戰兩方，但兩人都坦言戰場的殘酷遠超預期。麥可說：「這場戰爭的殘酷程度，是任何人都無法想像的。」

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