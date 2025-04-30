區桂芝轉發統戰徵文比賽反批被扣帽 作家揭推薦書單：別再狡辯了

區桂芝轉發具統戰性質的徵文比賽惹議。（資料照）

2025/04/30 00:01

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕陸委會接獲檢舉，中華民國章法學會與中共黨政機構合辦「2025年『共讀一本好書』徵文大賽」，涉違反兩岸條例將依法查處，北一女國文教師區桂芝也被發現轉發徵文，但她28日反過來質疑，如果文學交流活動都要被扣上統戰的帽子，那現在很多兩岸互動的學術、文化、文學活動要全面禁止嗎？還稱執政黨不會治國，只會恐嚇老百姓。對此，作家唐墨痛批，比賽怎麼看都是文化統戰，不懂區桂芝為何要洗地。

唐墨29日在臉書發文列出「2025年『共讀一本好書』徵文大賽」的推薦書單，「區桂芝推廣的徵文大賽，其書單只有一本林良《小紙船看海》、張文亮《有誰聽到座頭鯨在唱歌》是台灣作家作品，其他全部都是中國作家的作品。這不就是文化統戰嗎，在那邊擦脂抹粉什麼？」

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他接著分享：「我也參加過夏潮聯合會的徵文比賽，獲得補助，只要支付機票錢，就有落地招待，當時遊遍北京上海杭州三地，每到一個地方，當地的統戰部就會派員跟我們進行晚宴與談話，吃的都很好。統戰部耶，直接就是統戰部耶，我想說，夏潮聯合會你是留學中國的仲介，辦些文化交流活動，可以理解，但直接請來統戰部，連演一下都不演，就這樣在學校派發《兩岸犇報》這種紅色媒體，吸收學生到中國去接受統戰？」

唐墨直言，「這次『共讀一本好書』的書單裡，其中一本《向海》雖然以照片來描述福建地區的發展過程，但依然不忘寫一句『三國時期，孫吳據江東，這裡是重要的造船基地和海軍基地。將軍衛溫帶萬軍渡海夷洲（台灣），是這個年代發生的重要事件，該是何等規模船隊，才能撑起這聲勢浩大的遠航。』來延續所謂台灣自三國時代就屬於中國的謊言。」

「另外，《海族列傳》更是毫不掩飾地把台灣寫入版圖：『我國的紅樹林面積很少，主要分布於海南、廣西、廣東、台灣和福建』。這些就是統戰！區桂芝不要再狡辯了，很無恥，士大夫之無恥，是為國恥。」

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