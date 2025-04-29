彭博：習近平正面臨民怨反撲 川普關稅意外成凝聚中國人挺習大禮

中國國家主席習近平。（歐新社）

2025/04/29 23:23

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易關稅戰急遽升溫，北京決意與川普政府硬槓，放話「不計任何代價」。《彭博》（Bloomberg）今天發布評論，直指習近平政權在中國共產黨內乃至整個中國社會，正面臨越來越多質疑與不滿，但川普這波無理的關稅大刀，意外激發了支持習近平的民族主義浪潮！

《彭博》評論指出，習近平近年在國內正面臨甚囂塵上的質疑與不滿，原因包括疫情期間太過嚴格的封控措施、整體經濟下行陷入困頓、政府不斷加強對民營企業和資本家的監管等等。尤其是疫情時的清零政策引爆積累的民怨，中國各地爆發少見的大規模抗議示威，迫使北京政府不得不結束全球最嚴格的防疫舉措，從這風波能看出，即便中共極力控制輿論，民間仍存在難以壓制的不滿情緒。

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但美國總統川普4月2日對全球揮出的「對等關稅」大刀，卻意外變成送給習近平凝聚國內民意的大禮，也就是確立美國為他們主要的外部敵人。中國內部輿論風向轉而對習近平有利，越來越多人支持他與美國硬幹的聲音。《彭博》記者訪問數十名中國官員和商界人士，大多數都認為川普將中國進口產品加徵145％關稅完全無法接受，中國一定要強硬反擊，即便是去曾與習近平意見相左的菁英階層、遭受過打壓的企業家也都表示絕對不能退讓或妥協。

川普顯然起初以為大幅提高關稅會迫使中國讓步，達成相關協議，但實際結果適得其反，中國國內迅速掀起一股強烈愛國主義情緒，反倒給予習近平更大的支持與空間去強硬對抗美國。短期來看，中國內部這波愛國情緒為習近平爭取更多的時間，讓他能處理房地產危機和經濟通縮等等早在川普提高關稅之前就已經導致社會不安的問題。

從長遠角度來看，川普的舉動也間接幫助習近平強化其執政地位，他所推動的「中華民族偉大復興中國夢」更容易得到國內民眾的支持。除此之外，川普對盟友和亞洲貿易夥伴也同樣實施嚴厲關稅，雖然目前還是暫緩狀態，但這種情況讓中國有機會塑造自己是「自由貿易的捍衛者」形象。

不過《彭博》直言，美中貿易戰雙方雖然都會有損失，但習近平面對的風險更大，因為任何解決方案都不只是關稅多寡的問題，而是可能影響到中國未來幾十年的經濟發展，以及中國在全球的影響力，「這波愛國情緒能持續多久目前還難以確定，真正的考驗將在未來幾週或幾個月內逐漸浮現。如果中國一般勞工開始失業或面臨更大的經濟壓力，這股全國上下團結一致的情緒很可能會被動搖。」

「習近平還有其他的挑戰需要面對，除了要處理對等關稅、民眾消費力不振、房地產危機外，中國在AI和其他未來關鍵科技所需的高階晶片領域仍然落後美國。同一時間，中國軍方內部的大清洗也在持續擴大，近日還傳出中央軍委排名第三、身兼政治局委員的何衛東也落馬，在更早之前已有兩名中央軍委成員以及連續兩任國防部長遭撤換，這都代表習近平對軍隊內部的控制力仍然存在不穩定因素。」

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