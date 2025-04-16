鼎越申請取消京華城20％容獎 840％變728％、外觀維持19樓

京華廣場（前身京華城）開發案。（資料照）

2025/04/16 16:18

〔記者林承鴻／台北報導〕前台北市長柯文哲於京華城（現為京華廣場）容積率案涉圖利、收賄等罪被起訴，負責此開發案的鼎越公司於本月9日掛件申請變更設計，取消20%都市計畫容積獎勵。台北市都市發展局表示，本案原核定實設容積率為840%，取消20%容獎後，實設容積率為728%，目前外觀樓層仍維持19樓不變，預計3個月內完成行政程序。

都發局長簡瑟芳今（16）日下午表示，初步檢視鼎越公司掛件申請變更都市設計的內容，是取消20%的容積樓底板面積，正進行行政審查中，會根據變更設計內容決定要直接核准，或是要提審議會，目前還在檢視相關文件。

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簡瑟芳指出，從該開發案面積表可以很明確地知道它拿掉了20%的樓地板面積，但不一定是減樓層，有可能是透過挑空中間的樓地板達成，目前外觀樓層還是維持原來的19樓，但因為該開發案有很多棟，所以實際上的設計要檢視之後才能夠知道。她說，依據設計變更幅度，會有不同的都審程序，此案不一定會進到審議會。

都發局表示，依申設單位提送面積檢討資料，本案原核定實設容積率為840%，實設容積樓地板13萬8474平方公尺，本次變更設計取消20%都市計畫獎勵後，實設容積率為728%，實設容積樓地板12萬0010.8平方公尺。

媒體詢問若未來相關官司告一段落，鼎越公司是否還能申請回復20%容積獎勵？簡瑟芳回應，建築規劃設計減掉後，若要再增加樓地板面積，要看整個結構等能不能回復，不見得能做，現在沒有辦法明確地說該開發案以後會怎麼處理。

都發局長簡瑟芳16日下午表示，正在進行鼎越公司京華廣場開發案掛件申請變更設計的行政審查程序。（記者林承鴻攝）

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