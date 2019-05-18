停飛恐擴大、影響數千旅客 品保協會要求遠航全賠、政府介入

2019-05-18 15:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕遠航昨無預警宣布包括越南峴港、菲律賓長灘島及巴拉望等今起停飛，旅行業一片哀號，中華民國旅行業品質保障協會今召開記者會，驚爆下週停飛範圍可能擴大，要求遠航應針對相關損失全額賠償，同時呼籲民航局建立完整預告機制、履約保險機制等，以保障旅遊業者及消費者權利。

中華民國旅行業品質保障協會副理事長黃文卿指出，目前滯留國外的旅客，在長灘島有139名、巴拉望164名、峴港483名，在出發部分，今天造成100多名前往峴港旅客被迫取消，後續還有數千名旅客可被迫取消或更改。

黃文卿批評，遠航說已經妥善處理，但事實上遠東兩手一攤，請旅行業者自行處理回國事宜，目前所有旅行社都在加班要讓旅客安全返台，現在還沒辦法確定多少位旅客能如期回台。

黃文卿說，遠航停停飛飛是長久問題，民航局沒盡督導責任，事實上航空旅行時數都是受到管控的，一個月班表都會給民航局，民航局應該很清楚遠航的申請超過能飛的時數，但民航局沒告訴業者、消費者這件事，反而讓他繼續飛，造成問題，包括各項旅客支付費用、內部損失，業者損失上億。

黃文卿認為，過去包含華航罷工，之後可能的長榮罷工，民航局都把責任丟給業者及消費者，他呼籲政府要落實通知，至少要給觀光局資料，能夠對業者做預警。而品保協會曾向民航局提出履約機制，並希望成立保證金制度，在此具體建請有關單位部門修改不合理條文。

黃文卿並稱從業者得到資料，目前遠航停這3個航線，據悉下星期業者停飛範圍還會再擴大，可能就是日本、韓國，有可能飛得出去，飛不回來，希望政府單位能夠介入了解。

旅行商業同業公會全聯會副理事長丁萊提到，目前巴拉望、長灘島都沒飛機可以回來，全都滿位，遠航聲稱已簽轉給虎航，但根本沒有機位，要強烈譴責遠航都做不實訊息，讓民眾以為沒甚麼事，實際上都丟給旅行業者自己處理。

台北市旅行商業同業公會理事向健倫說，每個簽轉機位要一萬多元，加上海外滯留、住宿等費用，都是業者出，這對旅行業者不公平。之前復興航空事件，官司到現在都還沒打完，錢也沒釐清，要業者如何經營下去？希望主管機關認真評估航空公司也該履約保證，這對業者、消費者都是保障。

品保協會要求，遠東航空應該退還已付款未搭乘機票全額款；相關已支付無法退還的費用，以及滯留費用全額負擔。也呼籲主管機關檢討航空機票相關措施、建立完整預告機制、成立航空機票履約保證機制、督促遠航妥善處理賠償等。

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