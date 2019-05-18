遠航稱飛時計算方式不同 民航局：從頭到尾僅一個標準

2019-05-18 21:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕遠東航空今宣布，5月取消日韓中等8航線31航班，引發旅遊業者跳腳，遠航表示，主要是MD機隊飛航時數控管的計算方式，與交通部民航局有所出入，像是民航局要求將不可控的機場流量管制、天候等因素造成飛時增加皆須納入，每個月僅同意飛行1270小時而非1350小時；因此，遠航今日起須取消部分國際航線航班以符合民航局規定。對此，民航局強調，現在飛航時數控管從頭到尾僅一個標準。

平均機齡逾24年的遠航MD機隊，從106年3月起就受交通部民航局飛時限制，主要是根據遠航飛機狀況與維修能量決定飛時限制，最初限制每月總飛時不得超過1100小時；而在民航局採此措施後，遠航飛安紀錄確實有改善，因此，民航局曾逐步放寬管制時數，最多時超過1400小時，但後續因遠航各項紀錄顯示有必要加強控管，最終又將每月總飛時縮減為1350小時。

民航局表示，遠航今年3月飛行時數就違規超過100小時以上，4月份就已要求改善，但4月仍超過100小時以上，5月前半個月就已飛近800小時，若以1350小時的一半675小時來看，若不減班全月勢必仍會超過1350小時。因此，日前就有建議遠航排6月班表時可預留空間，認為航班規劃的目標只能以1270小時來訂定，依照近期的狀況，全月應該就會在1350小時左右；但不論遠航是否要照做，民航局仍只有一個標準，就是MD機隊每月飛時不超過1350小時，這時數能讓該機隊的飛機使用及駕駛員疲勞管理較穩定。

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