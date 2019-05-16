「小時候幾乎在哭聲中度過」 腦麻生林大偉拚進台大法律

2019-05-16 19:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中學生林大偉，32週時早產，6個月大被診斷有腦性麻痺，雙手雙腳攣縮的他甚至一度被醫師宣告恐一輩子無法站立行走，家人帶著他拚早療復健，國中以前的林大偉，除了上學之外，幾乎都在復健，復健痛楚讓他「小時候幾乎均在哭聲中度過」，熬過復健的辛苦，林大偉不但能站立行走，更拚進台大法律，最盼當法扶律師，用專業幫助弱勢。

林大偉早產出生，體重僅2000公克出頭，住了1個月保溫箱，6個月大時因活動力反應弱，醫師診斷為腦性麻痺，家人帶著他接受早療，2、3歲時甚至有醫師宣告他這輩子無法自行站立行走。

林大偉的家人不放棄，積極帶著他學游泳活動四肢、學騎馬練平衡感，他四肢攣縮，「除了睡覺，其他時間均在復健」，甚至連睡覺都要穿支架撐筋，拉筋每每讓他痛楚難忍，他回首童年歲月，「幾乎是在哭聲中度過」！

林大偉直到6歲時終於能放手行走，之後不間斷復健，雙手行動也恢復可以自理生活，目前僅有行走不便，其餘幾與一般人無異。

林大偉說，以前有同學會故意絆倒他，或以他的行動開玩笑，幸好他是天生樂觀控，從不自怨自艾，甚至用「小時候的自己」勉勵「現在的自己」，最壞的都能熬過來，現在還有什麼能難倒自己！正向地設法自力自強，讓別人看見不一樣的腦麻生。

林大偉說，他從自己的經驗也看到很多身心障礙者除了身體限制，而面臨生活或權益弱勢，想到「有實力者才有話語權」，他努力拚課業，甚至想當法扶律師幫助弱勢者，經身心障礙甄試，以全國第3名的佳績，今天確定錄取台大法律系。

林大偉說，最想跟同是身心障礙者分享心態正向最重要，然後努力讓自己能力愈強，才有影響力去自助助人。

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