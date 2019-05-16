單親媽送貨養家！二信許志偉錄取政大 送上遲來的母親節禮物

2019-05-16 18:58

〔記者俞肇福／基隆報導〕大學申請入學今天分發放榜，基隆市二信高中學生許志偉錄取政治大學政星招生乙組，許志偉5年前喪父，許志偉媽媽母兼父職，一肩扛起家計及教養的責任，經常開著貨車南北奔波；許志偉錄取政治大學政星招生乙組，對於許志偉的媽媽而言，可說是遲來的母親節禮物。

許志偉說，去年參加學校的畢業旅行時，他打電話跟媽媽報平安，講話過程中，才發現媽媽開著貨車，就在遊覽車隊的後方，他當時好揪心，媽媽開車送貨為生計在忙碌，恨不得下車幫媽媽的忙，卻沒有辦法：他當時就暗自許願，要拚出好成績，報答辛苦的媽媽，今天總算上了心目中的好學校。

許媽媽一肩扛起家計及教養的責任，為維持生計，她常常開著貨車南北各地奔波，雖然辛苦，卻極重視孩子的教育，堅持讓孩子要接受最好的教育，許志偉也很爭氣，在二信一直以來都很認真。

許志偉說，能讀國立政治大學一償所願，終於可以寬慰終日操勞的母親，他覺得很高興，第一時間就打電話向媽媽報告好消息。

二信高中說，今天同時也是身心障礙學生升學大專院校甄試的放榜，二信高中輔導特殊生升學也傳出佳績，高職部有兩名學生在各自的身障類別，以榜首分別錄取國立雲林科大及屏東科大，高中部也有一名學生錄取國立台灣大學物理系，都有亮眼成績。

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