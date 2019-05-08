大學申請錄取公布 5萬9621人獲登記資格

2019-05-08 10:21

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學申請入學經各校甄試後，大學甄選會今公布統計，全國正取5萬6351個、備取8萬7358個，總計有5萬9621人獲登記資格，提醒錄取考生明、後2天（9、10日）至大學甄選會網站完成就讀志願登記，才能在16日取得分發結果。

大學甄選會表示，今年大學申請2092校系參加、招生名額5萬4978個，外加的原住民名額3161個、離島298個，日前報名人數達9萬893人，而每生最多可報6個志願校系，經上個月的各校第2階段甄試，經大學回報後統計，今全國正取有5萬6351個、備取有8萬7358個，扣除大學繁星推薦醫學系錄取生、台北藝術大學音樂及美術系錄取報到生後，全國共有5萬9621人有登記分發資格。

大學甄選會提醒，錄取生無論錄取單一科系，獲錄取多個校系，都要在9、10日的上午9點到晚上9點之間，到大學甄選入學委員會網站完成網路就讀志願序登記，接受統一分發，未登記者視同放棄錄取資格。

大學甄選會說，大學繁星醫學系錄取生，不得參加個人申請的志願登記；而最終申請統一分發的結果，將在16日上午9時起在大學甄選入學委員會網站公告，不另寄書面通知。

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