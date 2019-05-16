勇敢走自己的路 高職生李淑君拚上國立聯大

2019-05-16 17:07

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立暨大高中高職部資料處理科學生李淑君，高二就決定考學測，高中課程靠自學，此次大學個人申請錄取國立聯合大學華語文教學系，喜歡語言的她，因學校有來自澳洲和法國交換生，英文和法文也不錯，校長張正彥說，高中多方探索興趣多面向學習都很好，李淑君勇敢走自己的路，且努力朝目標前進，很值得學弟妹學習。

暨大附中的李淑君，是個求學非常有自己想法的人，家住台中市，國中遠赴雲林唸私立中學，高中選擇位在埔里鎮的國立暨大附中，由於熱愛電腦程式設計，選擇高職部的資料處理科就讀。

興趣廣泛的她，因喜歡攝影擔任「學生會、畢聯會」攝影組幹部，英文好也喜歡外語的她，在校選修「法語」課程外，也因為校內有「巴西、法國、澳洲」三位國際交換生，她也大膽地與這些交換生用英文或法語交談，增加語文能力。

高二決定要考學測，李淑君選擇自學高中的課程，不懂的就問校內的老師，就這樣通過大學個人申請的第一、二階段考驗，錄取國立華讓文教學系，她希望大學二年級能到法國或美國實習，開闊自己的視野。

校長張正彥說，高中有多元的選修課程，也鼓勵學生發展自己有興趣的專長，李淑君尊重自己的想法，選擇跟高職部同學不同的路，也闖出一片天地。

除暨大附中之外，南投縣立旭光高中陳泓均，個人申請錄取國立中山大學生物系，他是「旭光」國中部直升高中的學生，生活作息正常，每天晚上10點就睡覺，生活多彩多姿，代表學校參加學科競賽、擔任自治會幹部，更當選校內模範生，本身對生物化學有興趣，在和老師討論後，選擇自己有興趣的生物系。

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