申請入學大學爭議多 家長聯盟赴教育部陳抗

2019-05-11 11:25

〔記者林曉雲／台北報導〕全國十二年國教家長聯盟今早赴教育部前陳抗，約50名家長拉布條、舉標語，痛批今年升大學申請入學亂象不止，一階增額篩選人數大爆增，二階甄試正備取公告後亂象又再起，是在霸凌家長和學生，招聯會和大考中心要為亂象負責，點名招聯會召集人清華大學校長賀陳弘應下台。

家長聯盟副理事長陳綺貞表示，申請入學本來立意良善，可讓一些不擅考試但有才能的學生，也有機會進入理想校系，更提供重視創意人文素養的校系有更彈性的招生管道，卻在名額大幅擴張成全民運動後，造成校系篩選的負擔過重，無法認真篩審學生，也因此讓篩選審查過程被家長質疑黑箱，更不要說，學生家長為了甄試疲於奔命，勞民傷財，還要面對未知的篩選結果，煎熬不斷，苦不堪言。

家長聯盟也痛批申請入學變成折磨入學，以清大電機系為例，應錄取40人，一階篩選竟增額至506人，結果有468人參加甄試，備取人數高達392人，幾乎9成參加甄試者都進入正備取名單，向來被家長團體詬病「團體面試」，清大電機系發明新考科「認識本系及筆試」成績占比達15％，筆試內容為當日參訪內容為主，整個甄試完全憑主觀決定，充滿黑箱。

家長聯盟重批招聯會和大考中心，但肯定台大作法指，台大各系聯合筆試，校內聯合「預分發」，成功降低正備取學生學生重覆佔用名額的問題，共空出256個名額，佔報名人數的27％，結果全校備取遞補正取的人數637人，79％學生錄取第一志願，台大備取人數1100人，清大備取人數卻高達2713人。有家長主張，改由台大主責招聯會，以撥亂反正。

全國十二年國教家長聯盟提出四大訴求：學測級分增加至最少30級，增加鑑別度。大考中心指今年學測數學鑑別度歷年來最高，但聯盟質疑，沒有一個級分超過10％，不符合學生常態分配，以15級分人數來看，今年滿級分7782人，去年3700人，106年1791人，顯然對高分群學生來說太簡單。

一階申請目前是限6個志願，家長聯盟主張一階申請不限志願數且免報名費，二階最多可申請6個校系，指考名額占比50％以上，申請入學不能一枝獨秀，他們也主張應改成先考後招，保留申請資格，一次分發。

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