休學一年戰勝血癌！ 中和高中王子睿錄取中興電機系

2019-05-16 17:48

〔記者翁聿煌／新北報導〕大學申請入學今天放榜，中和高中王子睿錄取中興大學電機系，王子睿高2下學期罹患淋巴性血癌，休學一年接受療程，復學後努力適應新班級，上課從不喊苦，每週仍需門診化療一次，排除萬難參與班上各項團體活動，順利考上中興大學電機系。

王子睿在休學化療的一年裡，瘦了近20公斤，持續性的化療療程讓他變得四肢骨瘦如材，但是他除了正常飲食和保持樂觀，還得靠運動來恢復肌耐力，班上學生關懷與貼心，總有好朋友主動陪他打球，學校上課努力保持正常。

中和高中校長柯雅菱說，每週固定化療的第2天，後遺症讓子睿心力交瘁，他都得硬撐著上課，老師們都看在眼裡，紛紛多花時間幫子睿解答疑惑，王子睿努力補做筆記、趕複習進度，高3上學期，子睿還考了全班第5名，子睿的求學精神也感動班上同學，激勵大家一起用功讀書，也更懂得珍惜生命。

王子睿說，生病的這兩年很感謝父母親的陪伴與付出，沒有爸媽做堅強的後盾，他無法堅持到學測，國文及數學兩科都考出13級分，他再接再厲，參加108學年度身心障礙學生升學大專校院甄試，錄取中興大學電機系，他很感謝國家多給他一次升學的機會，上了大學，也一定會全力以赴。

王子睿說，待過台北榮總癌症病房，看過許多只能頻繁進出醫院，不知道未來在哪裡的同齡癌友，深知自己是幸運的，能夠上學就是現在最幸福的事。

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