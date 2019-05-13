05/13 各報重點新聞一覽

2019-05-13 06:30

自由時報

涉賭？當共諜？ 警官22月內赴港澳33次

曾涉足有女陪侍場所餐宴的高市二線二星張姓警務員，解除管制後調高市刑大，又被查出於二○一七年三月至二○一八年十二月，短短二十二個月間，未經報備前往香港、澳門達三十三次，警政署研判張員應是經常進出澳門賭場，全案交由督察室查處，目前未查出涉有職務上相關不法，上月原將他記一大過懲處，但因其中兩次在澳門加請病假，全案暫緩交回續查，若查有虛偽請假曠職事實，還將追記曠職，並調離現職。

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大學申請入學 擬開放視訊面試

今年大學申請引發不滿聲浪，教育部展開檢討，如引發「搶學生疑慮」的大學團體面試應改期、延後實施；家長也批評多元入學成「多錢入學」，提出「視訊面試」建議，教育部、招聯會及高中初步認同，待細部研擬方案，不排除從離島、偏鄉先行試辦。

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悲傷母親節 新手媽壓死同床2月嬰

悲傷母親節！台中新手媽媽陳女昨天上午餵了不到兩個月大、乳名「佑佑」的兒子喝奶後，把男嬰放在身邊同床共眠，三小時後，爸爸吳男起床發現兒子口鼻淌血，沒有生命跡象，將男嬰緊急送醫仍不治，警方不排除媽媽睡覺壓到新生兒；陳女事後在醫院撫著愛子遺體三十多分鐘，哭喚「佑佑，我的兒啊！媽媽好愛你」。

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蘋果日報

不甩台禁令 騰訊WeTV 悄登台收會員 金流直奔海外 台灣收不到稅

近期中國騰訊集團旗下騰訊視頻要來台灣上架，和愛奇藝一較長短的傳聞不斷，根據《蘋果日報》獨家調查，騰訊視頻WeTV不甩台灣法規，透過香港子公司來台，已悄悄在App Store及Google Android平台上架，業界人士透露，WeTV有收會員費，且以台幣計價，顯然已開始在台經營業務。不過相關部會都稱OTT無法可管，且無WeTV稅籍資料，等於金流直接付到海外，台灣稅收一毛錢都收不到。

川普：嗆中國「別想拗到2020」我連任給的只會更糟

美中貿易談判無疾而終，美方將2000億美元中國商品關稅調升為25％，也將啟動剩餘的3250億美元中國商品加稅25％程序，但中方迄今按兵不動。美國總統川普直嗆，這是因為中方自知談判被打趴，妄想拗到2020年，但等到自己連任後，條件只會更糟。學者分析，即使達成貿易協議，也無助於消弭緊張，美中未來將面臨數十年的經濟大戰。

川普前天在推特誇稱：「我看中國自知在這次談判中被打趴，乾脆拖到下次2020大選，看看是否會出運、由民主黨勝出，這樣他們就能每年繼續剝削美國5000億美元。唯一問題是他們知道我會贏，若待我第二任期內再談，協議條件會差得多。他們若聰明點就應該趁早行動，但我樂得徵收大筆關稅！」

聯合報

賴清德提自經島 與蔡英文不同調？

自經區二點○引爆藍綠大戰，蔡總統反對自經區，但行政院前院長賴清德昨天說，他在閣揆任內提出打造自由經濟島，而高雄市長韓國瑜提出自經區，國民黨立刻跟進，民進黨也陸續反對自經區，陷入過去對抗的邏輯，這絕對不是台灣發展經濟正確道路。

藍綠針對自由經濟示範區是否設立激烈攻防，藍營強打「經濟牌」，國民黨立法院黨團端出「自由貿易經濟特區特別條例」大菜，前有十五個藍營地方執政縣市長背書，後有黨中央全力支持，幾位欲爭取總統提名的人選亦紛紛聲援相挺，儼然形成「地方包圍中央」態勢，全力推動「自經區二點○」。

政院版同婚專法拚本周三讀 過關有變數

立法院明天針對同婚專法草案召開朝野協商，由於民進黨中南部立委面對基層，以及反同團體壓力，恐棄守政院版同婚草案，行政院近日打電話逐一徵詢立委意見。民進黨團目前尚未決定是否統一支持政院版，將成立「同婚專法草案小組」統整意見。

國民黨團書記長吳志揚表示，黨團立場是盼在不違背公投結果和大法官解釋下，找出中間值。目前仍尊重個別立委立場；黨團內部對於支持政院版、賴士葆版或林岱樺版也各有主張。吳志揚說，明天協商情況，要看立法院長蘇嘉全如何處理，國民黨團不會有定調態度。

中國時報

內政部、公視、中央社 都成綠打手 公器私用圍攻韓

高雄市長韓國瑜民調居高不下，民進黨鎖定韓國瑜為2020年總統大選頭號競爭對手，動用行政資源在網路頻頻猛攻。內政部近日在其臉書po新詩一首，慶賀母親節，被不少「韓黑」狂載，藍營認為是在諷刺韓國瑜談自貿區。國民黨文傳會顧問唐德明在臉書上痛批內政部公器私用，扮韓黑攻擊韓國瑜，民進黨執政，什麼都能罵，什麼都不奇怪。

年輕人拿那麼多薪水 郭挨批慣老闆

投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘，今將與國民黨主席吳敦義進行「吳郭會」。郭表示，他將向黨中央建議採取手機民調，「民進黨敢做的事情，為什麼國民黨不敢做？」不過，針對郭「兩個中國」說法引發爭議，前新北市長朱立倫12日出席土城佛誕活動時表示，國民黨政綱對九二共識一中各表有非常清楚說明，絕對不可以表成兩個中國，相信吳敦義主席跟郭董事長會面時，會說明清楚九二共識。

高市二線二星張姓警務員被查出於二○一七年三月至二○一八年十二月，短短二十二個月間，未經報備前往香港、澳門達三十三次。（資料照）

108學年大學申請招生問題與檢討

新生兒睡覺注意事項

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