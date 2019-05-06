05/06 各報重點新聞一覽

2019-05-06 06:30

自由時報

418地震散布松仁路地裂 PO文、轉PO 恐罰3萬

上月十八日花蓮發生規模六．一地震，地震後不到半小時，陸續有人在LINE及臉書等社群媒體收到台北市地裂照片，引起民眾恐慌，後證實是柏油填縫膠，對於此起「未經查證」就散布假訊息謠言事件，警方循線找到原始PO文的王姓男工程師及轉貼至ＰＴＴ爆卦的賴姓女代書助理，兩人均依違反社會秩序維護法第六十三條「涉及散布謠言，足以影響公共之安寧者」送辦，恐將面臨拘役三天或三萬元以下罰鍰。

詳見418地震散布松仁路地裂 PO文、轉PO 恐罰3萬。

住宿式長照 斥資50億布建88區 衛福部推估 目前缺口超過5萬床

長照二．○實施後，總統蔡英文宣示要再加速建立平價的機構式照顧體系；衛福部推估，目前長照住宿式機構缺口超過五萬張床，經盤點尚有八十八個鄉鎮市區未設立或供不應求，布建住宿式機構公共化資源計畫最新出爐，總經費估計達五十億元，目標四年內至少先完成五十個區域的住宿式長照機構增設。

詳見住宿式長照 斥資50億布建88區 衛福部推估 目前缺口超過5萬床。

索羅門留學生挺台：不要把我們賣給中國

索羅門群島新政府甫上台，正在檢視包括對外關係在內的政策立場，兩國邦誼因此受到矚目。索羅門政界長期不乏親中主張，民間氣氛則偏向友台，例由索羅門留學生經營的「我來自荷尼阿拉」專頁近期公開挺台，呼籲「不要把我們賣給中國」，在索羅門社群中引發回響。

詳見索羅門留學生挺台：不要把我們賣給中國。

蘋果日報

拉攏扁搶深綠票 學者：柯出險招

台北市長柯文哲昨天出席前總統陳水扁《堅持：陳水扁口述歷史回憶錄》的新書發表會，柯文哲在致辭時數度哽咽，被外界解讀柯P刻意打扁牌，墊高深綠籌碼。文化大學廣告系系主任鈕則勳分析，柯P在藍綠初選熱況下被邊緣化，即便阿扁深具爭議性，還是願意與扁同台，就是希望凸顯自己惜情重義的形象，重新奪回發言權，避免繼續被邊緣化，但阿扁形象過於爭議，因此「這一步是險招，不是高招」。

貼「春吶萬人照」 修亮出現空地 潘恒旭被打臉 竟嗆難怪落選

邁入第25周年的春吶音樂季，今年5月3日至昨天移師高雄旗津沙灘舉辦，但前2天人潮不多遭網友質疑，高市觀光局長潘恒旭在臉書po現場照反擊，時代力量新北黨部副執行長曾柏瑜前晚將照片調亮，po文酸「還有空地，還有人可躺著，再躺3組樂團都沒問題，算你1千人都還嫌太多」。潘昨到曾臉書回嗆，「你會落選，不是沒有原因，用照片說故事，好棒」。

聯合報

韓國瑜推自經區 喊話政院

高雄市長韓國瑜推動自由經濟示範區，在議會備詢時不斷以「發大財」回應，遭綠營質疑沒做好功課。韓國瑜昨天主動開臉書直播表示，「對一個市長來講，我講我的需求，我講我的大方針及高雄市民的需要，其他的就交給相關局處去擬定計畫；自經區也是一樣。」

韓國瑜說，自經區是高雄經濟脫胎換骨的好機會，高雄前市長陳菊與台南市前市長賴清德都曾提議在高雄、台南成立自經區；高雄有海空港優勢，呼籲行政院，若要做第一個自經區，「拜託，請選擇高雄」。

柯扁同台 談「到總統府要多久」

前總統陳水扁昨天出席口述歷史回憶錄「堅持」新書發表會，催生該書的推手台北市長柯文哲也出席。

扁透露，他擔任台北市長時，常在市府十一樓辦公室看著仁愛路那邊的總統府，想著走到那邊要多久時間，他想請問柯有沒有在想這個，他還以「開車」、「高鐵」暗喻，不知柯文哲、高雄市長韓國瑜，誰會比較快抵達總統府。

中國時報

被黑荒於市政 韓細數政績打臉

高雄市長韓國瑜可能問鼎2020總統大位，黑韓者批他「荒於市政」，企圖將他貼上「昏君」標籤，韓粉則替他整理政績事件簿。韓5日開直播也提及，上任4個月以來拚命兌現政策，招商引資、路平專案、醫療觀光等，用政績打臉、堵住韓黑的嘴巴。

羅智強爆 網路公司偽裝韓粉收錢辦事！暗黑兵團驚悚片 上演殺賴黑韓

高雄市長韓國瑜日前感嘆抹黑他的人是坐火車都坐不完，台北市議員羅智強5日接獲爆料「暗黑兵團作業模式」，有人委託至少5家網路公司，其中1家僅6人，每月收110萬元執行專案，第一個月先執行打死前行政院長賴清德，第二個月開始偽裝「韓粉」捧殺韓國瑜，挑撥藍營知名人士跟韓翻臉，甚至預告5月會非常精采，讓羅智強看了直呼：「驚悚、真的很恐怖！」

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