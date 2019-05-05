05/05 各報重點新聞一覽

2019-05-05 06:23

自由時報

外國人來台就醫 創新高

我國醫療實力和品質位居國際前段班，越來越多外國人來台就醫。根據衛福部統計，去年外國人來台就醫人次創新高、達四十一．四萬人次，且新南向東協十國來台人次和佔比首度超越中國，為各地區最多。

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韓再談自經區 正妹議員：只能續翻白眼

高雄市長韓國瑜力推自由經濟示範區，市議員黃捷前天在議會質詢有何實際做法、想鬆綁什麼項目？韓國瑜卻頻跳針回答，光說自經區是「要讓高雄發大財！」令黃捷大翻白眼；質詢影片昨天瘋傳，黃捷認為「韓國瑜不知道何謂自經區，很敷衍，以為他還在選舉，把高雄市政擺一邊」。

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首度控是集中營 美批新疆再教育營

美國國防部主導亞洲政策的助理部長薛瑞福（Randall Schriver）三日指控，中國已將至少一百萬到近三百萬名穆斯林關入集中營（concentration camp）。這是美國政府首度使用具有政治爆炸威力的集中營一詞，來形容新疆的穆斯林再教育營，也是華府迄今對新疆少數民族遭當局迫害所發出的一大強力譴責。

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蘋果日報

韓國瑜空話護自經區 跳針「發大財」 4大政見跳票

高雄市長韓國瑜前天在議會面對時代力量議員黃捷質詢自由經濟貿易區項目與內容時，跳針回答：「要高雄發大財」，讓黃捷大翻白眼，引發熱議。但經過一天，韓昨受訪還是未說出自經區的具體項目，僅強調：「市府正在準備說帖要送議會。」檢視韓上任4個多月來，8項主要政見進度，竟有4項全跳票，例如迪士尼樂園、賽馬產業鏈、旗津設博弈特區、賽車產業、愛情產業鏈、醫療觀光、算命觀光、青銀共居8項政見中，前4項政見均跳票，後4項則在執行或規劃中。學者直批韓荒廢市政，「現已不是選舉期間，呼呼口號就可以。」

市府下令用韓logo 韓撇清：不搞個人崇拜

高市府多個局處和學校近來接獲辦活動需統一使用韓國瑜Q版肖像的公文，引發部分公務員錯愕，擔心不照辦，可能影響考績；議員也質疑韓國瑜怎可用行政資源「造神」。對此，韓國瑜昨否認造神之說，強調「我不可能去搞什麼個人崇拜」、「這不是韓國瑜的作風」。

聯合報

「登記、繳費、政見會」韓若被動初選 吳定調三要件

國民黨二○二○總統提名特別辦法五月十五日將正式提報中常會，國民黨主席吳敦義昨天明確表示，不管主動、被動，只要參加初選，一定要繳同樣的作業費，也一定要登記，而且要參加政見發表會。

換言之，只要高雄市長韓國瑜「被動」參選，也適用此辦法。根據規畫，政見會將分北中南東舉辦四場，但非互相詰問的辯論形式。

陸最神祕核研基地 首度開放

號稱「中國地圖上至今不存在的九○九基地」首次曝光，這處被稱為中國第一代核潛艇動力研發試驗基地在過去的數十年中，成功研製出原子彈、氫彈、核潛艇等戰略武器裝備，也有了世界頂級的民用核電機組，目前攻堅的是將核聚變真正的實現商用。

環球網報導，九○九基地位在中核集團核工業西南物理研究院（四川夾江縣界牌鎮），目前是中國核能三步走戰略中，最後一步「核聚變堆（反應器）」研發的核心單位。這是極端保密的九○九基地有史以來第一次對外開放，允許外部人員進入參觀。

中國時報

針對黨產、年改議題 批綠不留後路 今發表新書 扁亂不完

《堅持－陳水扁口述歷史回憶錄》今新書發表會。前總統陳水扁分析蔡政府力推的年改及不當黨產直言，「政治問題要用政治智慧和手段來政治解決，不能純用法律解決」。扁稱，蔡政府把國民黨財產凍結，讓他們發不出員工薪水，一個執政黨可對一個在野黨這樣做，難道不是政治清算和鬥爭？如果民進黨認為完全執政就可為所欲為，「那馬英九8年也不會淪為『無能政府』！」

川金會破局後第二次 北韓射短程發射體 加劇半島緊張

在美朝無核化談判停滯不前之際，北韓4日上午從東海岸試射數枚「短程飛行物」，朝日本海飛行約70至200公里。這也是2月底在越南河內舉行美朝峰會（川金會）破局後，北韓第二次試射，可能加劇緊張局勢，令朝鮮半島無核化和平進程蒙上陰影。

南韓聯合參謀本部（聯參）透露，北韓4日上午9時06分至27分，從江原道元山北部地區虎島半島一帶，朝東北方試射多枚型號不詳短程發射體。聯參最初稱試射的是短程飛彈，後修改為發射體（projectiles）。

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