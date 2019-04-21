04/21 各報重點新聞一覽

2019-04-21 06:21

自由時報

美日安保 納網路攻擊

美國與日本十九日同意將網路納入美日安保範疇，為美日安保條約第五條首度適用於對日本發動網路攻擊，意味今後日本若遭逢網攻，華府有義務協防回應。儘管美日並未言明，但朝日新聞指出，此舉強化雙方在網路與太空等新領域的共同防禦，顯然意在對抗中國；此外，美日也表達對單方面企圖改變東海與南海現狀的關切，與重申釣魚台列嶼適用美日安保條約第五條。

詳見美日安保 納網路攻擊。

韓批沒軍法 蔡怒：把話收回

高雄市長韓國瑜日前談起國防議題，批評台灣軍隊沒有軍法，增加國防預算無濟於事，如同「太監穿西裝」。對此，總統蔡英文昨天到桃園市出席活動時，砲轟韓國瑜的言論有失公允，「身為三軍統帥，嚴正地告訴曾是職業軍人的韓市長，請把話收回去」。

詳見韓批沒軍法 蔡怒：把話收回。

賴：淘汰恐龍法官 司改成功一半

前行政院長賴清德昨訪前法務部長陳定南紀念園區，舉辦「用行動帶來希望」新書簽書會；談到司法改革問題，賴說，若有辦法淘汰貪贓枉法的司法人員與恐龍法官，司法改革就成功一半，且淘汰要以「獎優汰劣」為原則。

詳見賴：淘汰恐龍法官 司改成功一半。

蘋果日報

少子化 租屋學生9年少5.6萬人 大學城房東大逃殺

「大家都想脫手，想賣也賣不掉！」大學城外的包租公，看著自己的套房興嘆，因為降租也沒學生願意租。這是近期學區逐漸形成的一股趨勢，少子化衝擊學區租屋市場！《蘋果日報》調查，近9年校外租屋學生銳減5.6萬人，全台校外租屋學生雪崩式下滑。實地走訪，發現許多大學城附近空蕩蕩，滿街招租廣告，就是招不到學生入住，「套房一間25萬元都賣不掉。」

「好傻好天真」或「好壞好故意」 郭台銘臉書民調酸蔡英文

17日才宣布投入總統大選的鴻海董事長郭台銘，2014年太陽花學運時「民主不能當飯吃」說法，前天遭總統蔡英文痛擊，蔡借網友「沒有民主只能要飯吃」說法，強調民主重要性。郭董昨火爆反擊，澄清當時說法是強調「民主動能須化為經濟的成果」，還在臉書粉絲專頁舉辦票選，諷蔡不是「好傻好天真」，就是「好壞好故意」，逾3萬網友投票。

聯合報

「挺韓進總統府」 4月27日鐵粉鳳山大誓師

高雄市長韓國瑜至今未表態選不選二○二○總統，前天面對國民黨主席吳敦義重提徵召參加總統初選拋出「一定要顧及高雄市民感受」，死忠韓粉接收這訊息後，昨天凌晨零時立即以「感受」為名，發起擁護韓選總統誓師大會，四月廿七日在高雄市政府鳳山行政中心舉行，挺韓進總統府，屆時將邀請韓國瑜到場，讓他親自感受高雄人的心聲。

中央連釋利多…農漁子女獎助學金 加碼3成

政府連釋利多。行政院長蘇貞昌昨天表示，政府決定將「農漁子女獎助學金」增加三成，也刪除原本的成績規定，「讓上進子弟繼續上進，農家人才都能成材，這是政府能幫忙的地方」。

經濟部次長曾文生前晚率團參訪工廠時表示，經濟部將在五月底公告「系統性節能補助方案」，鎖定紡織、水泥、金屬製造等耗能傳統產業以及服務業，協助業者改善空調、傳動及加熱系統等，進行系統性節電，初步規畫每家業者補助上限一千萬元；補助方案將為期兩年，補助經費共兩億元。

中國時報

郭董「老來從政」！張忠謀：讓年輕人多貢獻

「半導體教父」台積電創辦人張忠謀昨到台大以「我的經營學習」為題演講。現場觀眾問到，鴻海董事長郭台銘年近70歲參選總統，張忠謀有什麼想法？他妙答「讓年輕人多多貢獻」。對媒體兩次問及郭董參選，他則搖手僅回應4字：「沒有評論」。

韓稱會負責任 盡速發表聲明

國民黨副主席郝龍斌說初選名單「一定會有韓」，但徵召韓選總統呼聲持續升溫，藍委童惠珍表示，「他（韓）應該是準備好了」，若最終真要承擔，他不會逃避，但目前局勢轉變大，韓也有他的政治智慧；藍委陳學聖也說「他應該想清楚了」，若情勢上需韓來帶動，他沒拒絕的理由；到底選不選總統？韓國瑜昨晚表示，會盡速發表正式聲明，才是負責任的表現。

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