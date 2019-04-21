賴：淘汰恐龍法官 司改成功一半

2019-04-21

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕前行政院長賴清德昨訪前法務部長陳定南紀念園區，舉辦「用行動帶來希望」新書簽書會；談到司法改革問題，賴說，若有辦法淘汰貪贓枉法的司法人員與恐龍法官，司法改革就成功一半，且淘汰要以「獎優汰劣」為原則。

賴清德說，「獎優汰劣」就是好的司法人員要獎勵，扮演更重要角色，好好推動司法工作、服務人民，表現差的例如貪贓枉法以致司法不公，或是恐龍法官的判決，離人民的生活很遠，這兩類司法人員，會使人民對司法失去信心，要趕快讓他們下台。

賴清德指出，台灣從戒嚴走到民主，戒嚴時期政治力干預司法，讓民主運動人士常被冠上莫須有罪名，進行不公審判，這種司法不公隨著民主化而改善；但民主化後，仍有審判不公、恐龍法官，二○一○年爆發白玫瑰運動，就是抗議恐龍法官，無法符合社會期待。

獎優汰劣 讓好的人員服務人民

賴清德指出，「恐龍法官」沒有完整社會經驗，判決結果與集體社會經驗脫節，人民不能接受，但「獎優汰劣」要怎麼做？第一就是修法建立一套完整機制，司法人員貪污收賄要淘汰，更要建立完整教育訓練，讓法官不只有法律專業，也要有社會經驗。

「從多元管道聘用司法人員也很重要」，賴清德強調，這樣可以解決恐龍法官問題，司法人員若面臨人民不滿，內部也應有改進措施，司法界應自我要求，以符合人民期待；他若當總統，司法改革一定是重點工作。

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