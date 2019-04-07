04/07 各報重點新聞一覽

2019-04-07 06:32

〔即時新聞／綜合報導〕

自由時報

吳朱會吳王會 全破局

全部破局！國民黨主席吳敦義與前新北市長朱立倫的「吳朱會」原訂今天登場，但在「吳韓會」生變後，表態參選總統的朱立倫拋出「會面全程公開」訴求，但與黨中央毫無共識，雙方不斷隔空叫陣，朱昨天再放話「不公開就暫緩」，吳也隔空回嗆「會面不是作秀」。但黨中央緊急開會後決議，不只「吳朱會」，「吳王會」也喊卡。

詳見吳朱會吳王會 全破局。

兩岸台海探油 喊停清算

台灣中油及中國海洋石油集團（中海油）聯合探勘、也是兩岸國營事業首次合作探勘油氣案的「台潮石油」合約，因中方在鄰近海峽中線鑽探，過去引發不少爭議，歷經逾二十年、六次合約延長，最後打出的三口井，鑽探結果均未具商業價值；中油證實合約去年底到期後並未再度展延，該案已喊停進入清算階段。

詳見兩岸台海探油 喊停清算。

電動自行車亂改裝 大稽查遏阻

全台逾三十七萬輛電動自行車趴趴走，但許多車主嫌最高時速二十五公里太慢，偷偷改裝車輛讓時速可達四十公里，因此路上常常險象環生，交通部將與六都聯合大稽查抓改裝車，最高處一萬零八百元罰鍰。

詳見停聘管案駁回 法官是管爺同事。

蘋果日報

賴清德：可以承擔所有攻擊 賴周三願見蔡英文 蔡：全力配合協調

民進黨總統黨內初選蔡英文、賴清德之爭，被喻為兩列火車對撞，黨內期盼透過「蔡賴會」找出解決之道，但賴昨說，在周三（10日）中執會後，會聽從黨主席卓榮泰的指示與蔡見面；因周三就是5人協調小組向中執會報告協調結論的日期，賴此說法代表走完初選心意已定。賴昨還說：「所有攻擊我也可以承擔。」

開價百萬 中國網軍求購台粉專 王浩宇自爆拒染紅 蘇揆籲勿成敵人工具

2020總統大選將屆，網路瘋傳中國網軍動作頻繁，更疑似積極收購台灣各大臉書粉絲專頁，甚至要招募網紅加入團隊，不過許多粉絲團都已明確表態拒絕，包含「不禮貌鄉民團」、「姆士捲雜物誌」，以及管理「我是中壢人」的桃園市議員王浩宇也自爆，對方開出7位數報價，他以不想被「染紅」拒絕。對此，蘇貞昌昨呼籲，要「珍惜自由，捍衛國家，請不要輕易受騙，成為敵人散播謠言的工具」。

聯合報

時代雜誌：為美中貿易協議 川普暫擱對台F16V軍售案

美國「時代」雜誌網站五日引述三位美國政府官員的說法，指稱川普政府暫時擱置對台灣的F-16V戰機軍售案，直到華府與北京敲定貿易協議，美方並表示台灣並未對這項決定感到不安。總統府發言人林鶴明昨天表示，相關程序進行中，並無擱置的情形。國防、外交部皆發表新聞稿指出，「美方正進行相關審查程序，並無擱置的情形」。

勇警飛奔600米 阻火車前行救臥軌男和百名乘客

台中市一名68歲陳姓男子昨天近中午因掃墓後，思念亡父，一時情緒不穩，在台中市烏日區成功東路平交道旁臥軌，想要自殺。台中市警鳥局烏日分局三和派出所警員姜宏杰獲報後，想到清明連假火車上載滿乘客，加上勸離臥軌男子需要時間，因此按下平交道阻斷器後，再沿著鐵軌狂奔約600公尺示意火車停下，自強號列車在他面前停下，也救了臥軌男一命。

中國時報

拒絕政見辯論vs.堅持初選到底！蔡賴喊話火藥味濃 協調瀕破局

民進黨總統初選協調下周五（12日）截止，蔡總統與前行政院長賴清德隔空喊話，火藥味十足。蔡昨上午先是表態傾全力配合協調小組，但稍晚傳出蔡說，「我是現任總統，不可能和我的行政院長在公開場合進行政見辯論。」且明白拒絕按遊戲規畫進行黨內初選；賴清德則兩度表明，能承受外在攻擊，將堅持走完初選程序。蔡賴各有堅持，協調小組工作顯已陷僵局。

清明收假日 國5恐塞到深夜

清明連續假期最後一天，國道車流將以北上為主，由於許多民眾習慣在下午才出門返家，高公局在上午10時前祭出免收費優惠，鼓勵民眾分流上路。下午3時起，預估會有9條易壅塞路段，其中國5可能從中午塞到晚上10時。交通部高公局預估，今天下午3、4時開始，西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北、國3關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰、國6舊正至霧峰系統等8條路段將出現塞車，約在傍晚6時舒緩。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/