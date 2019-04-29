04/29 各報重點新聞一覽

2019-04-29 05:55

自由時報

英雄聯盟DG戰隊爆打假賽 中籍老闆指使放水

線上戰術擂台遊戲─英雄聯盟（LOL）台港澳區電競聯賽LMS，二十四日爆出打假賽事件，香港職業隊伍Dragon Gate（簡稱DG）的中國籍老闆胡偉杰，涉嫌指使旗下兩名中籍教練范江鵬、李鑫宇及中籍選手劉洋，在比賽中放水，以此在中國地下賭盤獲利，初估不法所得新台幣千萬以上；放水醜聞被同隊的台灣選手黃金隆、中籍選手劉凱檢舉，DG戰隊及劉洋都遭除名及禁賽處分，打假賽並以此簽賭，涉嫌賭博及詐欺罪，台灣警方已主動偵辦。

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微創手術治婦癌 未必安全 存活率疑慮 食藥署跟進美國示警

微創手術是重要醫療趨勢，使用率攀升，但國際研究發現，使用微創治療女性乳癌或子宮頸癌，可能與長期存活率降低有關；美國食藥局二月發出警告，以微創治療婦癌的安全性與有效性尚未被確立，我國食藥署也在近日發函提醒醫院與醫學會注意。

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三大國安修法 民進黨團：本會期一定要過

中國國家主席習近平年初提出「習五點」，強化對台促統力道，而共諜案近年也層出不窮，為強化國安防線，包括兩岸條例增訂政治協議的高門檻處理程序，修正刑法以解決共諜案輕判的弊病，以及修正國家機密保護法，延長涉密人員出境管制時間，這三大國安修法，立院民進黨團將力拚在本會期完成三讀。

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蘋果日報

電動機車補助 少1萬 工業局4億用完「將爭取更多預算」

為鼓勵民眾騎乘電動機車降低空污，中央和地方政府均有補助民眾買車，去年電動機車全台銷量逾7.8萬輛創新高，業界原估今年將可望再突破，但經濟部工業局電動機車補助網頁上周三起無預警關閉，工業局證實今年4億元補助預算已花完，等同民眾買電動機車恐少1萬元補助。車商憂心將影響民眾購車意願，民眾也說補助太少不會買，工業局指仍在爭取預算盼持續補助。

蔡正元撇「黑韓挺郭」 「跟郭台強有血海深仇 不可能支持郭台銘」

國民黨前立委蔡正元日前在臉書爆料，黨主席吳敦義募款4000萬元直接交給高雄市長韓國瑜做競選經費，掀起國民黨「黨內互打」風暴，被外界質疑過去支持韓，但鴻海董事長郭台銘宣布參選後卻「黑韓」。但蔡昨坦言：「我一直支持韓國瑜，我跟郭台銘兄弟有很深的恩怨，我不可能支持郭台銘。」隨後又在臉書直指是跟郭台銘的弟弟郭台強有著血海深仇，不可能支持郭台銘！

聯合報

不適任教師今修法大戰 兩派對陣

立法院教育委員會預計今天逐條審查教師法修正草案，其中針對不適任教師修法，引發家長、教師兩派團體意見分歧，各自為了捍衛和反對修法，在立院周圍舉辦集會宣示立場，互不相讓，立委也為難，讓今天教委會初審投下變數。

同婚修法 本周朝野協商

同性婚姻修法期限進入倒數計時，為趕在五月廿四日前通過修法，立法院預計於本周啟動朝野協商。民進黨團指出，將於周三率先啟動委員會協商。

據了解，由「信望愛基金會」發動藍綠立委連署的「司法院釋字第七四八號解釋暨公投第十二案施行法」如順利在周二逕付二讀，將與政院版同婚專法，以及「公投第十二案施行法」併案討論。

中國時報

國民黨初選前哨戰！韓郭朱首度交鋒

原本王不見王，有意投入國民黨2020總統初選的「韓流」與「台風」，明天都將出席由前總統馬英九主持的圓桌論壇！包括高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、鴻海董事長郭台銘，同台探討台灣經濟發展之道，形同「超級星期二」政見發表會，這也是三人首度同台交鋒。

前立法院長王金平原不擬出席，但馬辦再次打電話邀約，展現誠意。王金平說，須先把既定行程排除，能否順利參加，今天再答覆。

回復黨籍 國民黨因人設事！相較郭台銘就地合法 陳玉珍卻是一波三折

遭國民黨以違紀參選撤銷黨籍的金門立委陳玉珍，日前已向中央考紀會申覆請求撤銷處分。她強調，金門縣黨部原先徵召過程不符規定，黨中央再以她的參選造成黨內分裂為由，通過她的黨籍撤銷處分案，等於從地方到中央一路錯到底，希望全案能有迴轉餘地，莫讓肯做、能做的忠貞黨員寒心才好。

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