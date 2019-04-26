04/26 各報重點新聞一覽

2019-04-26 06:31

自由時報

老舊建物 耐震初評補助加倍

花蓮十八日發生規模六．一強震，老舊建築物耐震問題再度引發關注；內政部次長花敬群昨表示，為鼓勵民眾申請建築物耐震初評，已報請行政院核定，將初評補助的額度，由目前每件六千到八千元，提高為一萬兩千到一萬五千元，內政部編列的七千萬元預算，應足夠支應。

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全國未繼承房地 值逾千億

根據內政部統計，截至去年底止，全國未辦理繼承土地高達一．四七萬公頃，將近一個金門的面積大小，未辦理繼承的建物面積則高達四十七萬坪，大約相當於四棟台北一○一大樓；截至今年三月底，光是北市未繼承的房地以公告現值計算便高達五六一億元，推估全台未繼承房地價值超過上千億元。

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國家級田徑教練 逼女選手當性奴

體壇醜聞！某田徑類新興項目國家級男教練，三年來與他輔導培訓的女選手發生不倫關係，女選手後來不願再繼續，教練竟以日後安排賽事及就業機會威脅利誘，甚至口出「如果斷了關係，妳未來什麼都沒有」，女選手懼於教練權勢不得不屈服，被當成性奴，被迫再發生至少三十次性行為，台中地院依妨害性自主罪將教練判刑五年十月。

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蘋果日報

賴清德轟：不談程序就要我退 蔡英文籲「1加1大於2」賴怒揭秘辛

曾哽咽說寧可輸掉初選也不可能傷害蔡英文的賴清德，面對蔡陣營逼退動作不斷，昨披露兩人會面秘辛，重批：「過去見面（蔡賴會）統統都不談程序，然後就要我退嘛，這個不是民進黨應該有的作為。」賴希望黨中央，「如果要再次召集蔡總統跟我兩個人見面，我們也要同時談初選的程序」。賴還痛批，初選應堅持走完民主程序，「我們沒有民主，民進黨就跟惡的距離就零了啦」。

郭自爆曾馨瑩離家出走 好友：她只是去透氣

自鴻海董事長郭台銘宣布參選，傳出妻子曾馨瑩離家出走，《蘋果》昨致電曾，本人並未接電話，但其好友表示，曾因為心疼老公在選戰中遭抹黑，心情沉重，只是出去透透氣。

鴻海董事長郭台銘昨天接受TVBS的專訪，自爆跳出來參加國民黨總統初選，引發太太曾馨瑩抱怨並離家出走，雖說兩人已經一星期沒有見面，但他認為「軍國大事，後宮不要干政」。

聯合報

春節連假至少7天…政院拍板後 明年可實施

不少民眾關心春節連假怎麼放，今年春節9天連假結束後，有立委主張「農曆春節固定9天連假」，引發討論。據了解，目前春節連假為6天或9天，行政院人事行政總處研究後，建議透過「調挪」，未來春節連假「至少7天」，最長9天，這項方案已獲行政院原則同意，待對外發布後，明年春節就可實施。

下周五前吳韓會？韓國瑜：盡量排時間見吳

國民黨將採全民調初選，將已表態、有意願的可能人選都納入民調，國民黨主席吳敦義將分別和這些參選人會面交換意見。高雄市長韓國瑜昨晚表示，下周會盡量排出時間與吳見面，會面時會對民調辦法表達意見，不過「吳韓會」確切日期還沒確認。

中國時報

華府炒作政治意涵！法艦通過台海 美見縫插針

路透24日獨家報導，美官員透露，法國一艘巡防艦葡月號（Vendemiaire）4月6日通過台灣海峽，美國其他盟邦或許會考慮跟進。歐洲國家軍艦航行至台海非常罕見，不過，軍事專家透露早前就多次正常航行穿越台灣海峽，根本不值一提；一位退役海軍將領則指出，美方刻意對外透露此訊息，就是有政治目的。

頭一遭！民進黨南市黨部關門抗議

民進黨台南市黨部抗議中評會對本屆台南市議長選舉3位跑票議員作出停權但不開除處分，市黨部主委黃先柱25日炮轟黨中央「為了總統初選與魔鬼交易！」，將黑手伸進中評會，惹惱基層支持者，宣布無限期關閉台南市黨部表達不滿，新營黨部昨天中午也拉下鐵門，黨工們中午12點左右離去。

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