英雄聯盟DG戰隊爆打假賽 中籍老闆指使放水

2019-04-29

老闆胡偉杰涉簽賭 還故意派替補上場

〔記者鄭景議／台北報導〕線上戰術擂台遊戲─英雄聯盟（ＬＯＬ）台港澳區電競聯賽ＬＭＳ，二十四日爆出打假賽事件，香港職業隊伍Dragon Gate（簡稱ＤＧ）的中國籍老闆胡偉杰，涉嫌指使旗下兩名中籍教練范江鵬、李鑫宇及中籍選手劉洋，在比賽中放水，以此在中國地下賭盤獲利，初估不法所得新台幣千萬以上；放水醜聞被同隊的台灣選手黃金隆、中籍選手劉凱檢舉，ＤＧ戰隊及劉洋都遭除名及禁賽處分，打假賽並以此簽賭，涉嫌賭博及詐欺罪，台灣警方已主動偵辦。

同隊台灣隊友 向主辦賽事遊戲商檢舉

黃金隆接受本報獨家專訪指出，三月二十六日晚，教練以劉凱家中出意外為由，表示二十七日要換下劉凱改由替補選手上陣，但劉凱一直待在台北的宿舍，讓他覺得憤怒，以為劉找藉口不想比賽，二十七日晚ＤＧ輸掉比賽後便質問劉，劉卻無奈驚爆，老闆以一局五千人民幣要他與劉洋放水，他婉拒就遭禁賽。

劉凱向黃金隆出示微信紀錄，對話中劉向教練李鑫宇表示「心裡過不去」，李回答他「已經是沒有辦法拒絕的決定了，虧太多」，劉則回答：「他虧不虧跟我職業素養沒關係啊！」另一篇劉凱跟老闆胡偉杰的微信對話內容中，劉說：「讓替補打比賽吧…，我的確很缺錢，但是心裡過不去這關。」胡則回：「好的，可惜一直沒贏，才到現在的地步。」

ＤＧ戰隊遭除名 3教練、隊員遭禁賽

黃金隆才驚覺隊上管理層及老闆，可能一直指使隊員打假賽，於是拜託劉凱打電話給老闆，自己協助電話錄音，老闆在對話中，坦承在比賽簽賭，以及指使劉洋放水並故意派替補選手上場，黃金隆與劉凱向主辦此賽事的台灣區遊戲代理商Garena及遊戲開發商Riot檢舉，Riot認定ＤＧ的四人涉嫌違反「嘗試影響比賽結果」、「不在場上時，在職業或次級職業比賽下注」，劉洋被禁賽十八個賽季月份，李、范兩名教練被禁賽十二個賽季月份，胡偉杰則永久不得經營全球英雄聯盟職業、業餘賽事戰隊。

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