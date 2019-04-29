三大國安修法 民進黨團：本會期一定要過

2019-04-29

強化國安防線 因應中對台促統

〔記者謝君臨、黃欣柏／台北報導〕中國國家主席習近平年初提出「習五點」，強化對台促統力道，而共諜案近年也層出不窮，為強化國安防線，包括兩岸條例增訂政治協議的高門檻處理程序，修正刑法以解決共諜案輕判的弊病，以及修正國家機密保護法，延長涉密人員出境管制時間，這三大國安修法，立院民進黨團將力拚在本會期完成三讀。

針對現階段在立院待審的兩岸及國安法規修正草案，立院民進黨團總召柯建銘列出五大重點，包括上述增訂兩岸協商簽署政治協議，應經國會雙審議及人民公投；「國家機密保護法修正草案」延長涉密人員出境管制時間最長六年；「刑法」外患罪章中的「外國」擴大為「外國或敵人」，未來共諜均能適用外患罪；另修正兩岸條例，增訂退將與卸任政務官赴中參加政治活動管制十五年的規範；國安法修正草案則明定不得為恐怖組織、外國或中國洩漏公務秘密及發展組織等。

修正刑法 讓共諜均適用外患罪

其中，國家機密保護法修正草案及刑法修正草案，委員會初審通過已逾一年，迄未三讀；同樣初審通過的國安法修正草案仍待政院相關部會整合；至於兩岸條例有關政治協議處理程序的部分，已送出委員會待協商；而退將赴中的規範則尚未付委。

柯建銘表示，去年黨團先將修法重點放在年金改革，國安法規同步由政院跨部會整合，後歷經九合一選舉挫敗，在黨內沉澱與省思期間，國安修法稍微停擺，內閣改組後又續推動，包括假訊息等修法；柯強調，「這些本來就要處理，選後更急，在國會席次變動前，一定要完成修法」。

兩岸條例 增訂政治協議高門檻

柯建銘指出，現階段的當務之急是儘速三讀通過兩岸條例增訂第五條之三條文草案，針對兩岸政治議題協商，訂定比修憲更高門檻，在於避免民進黨萬一沒有繼續執政，貿然開啟兩岸協商恐將影響我國主權，並危害憲政秩序。柯說，加上已進入協商的國家機密保護法及刑法修正草案，本會期無論如何都要通過，最糟到臨時會也一定要過。

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